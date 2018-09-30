Elon Musk, Tesla YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa edecek

Elon Musk, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Tesla YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa edecek ve 40 milyon dolar ceza Ã¶deyecek.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama ÅŸirketi Tesla'nÄ±n kurucusu Elon Musk'Ä±n, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ÅŸirketin yönetim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan ayrÄ±lacaÄŸÄ±, kendisi ve ÅŸirketi adÄ±na toplam 40 milyon dolar ceza ödeyeceÄŸi bildirildi.

ABD Menkul KÄ±ymetler ve Borsalar Komisyonundan (SEC) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Musk, 45 gün içinde ÅŸirketin yönetim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa edecek ve gelecek 3 yÄ±l boyunca bu pozisyona aday olamayacak.

Musk, Tesla'nÄ±n Üst Yöneticisi (CEO) olmaya devam edecek.

AçÄ±klamada, Musk'Ä±n, "davadaki suçlamalarÄ± kabul ya da reddetmeden" kendisi ve ÅŸirketi adÄ±na 20'ÅŸer milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiÄŸi kaydedildi.

DAVA SÜRECÄ°

SEC, perÅŸembe günü, Musk'Ä±n, Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynak bulduÄŸuna iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nÄ±n "doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± ve yanlÄ±ÅŸ yönlendirici olduÄŸu" suçlamasÄ±yla dava açmÄ±ÅŸtÄ±.

Tesla, 18 AÄŸustos'ta ÅŸirketin ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan da soruÅŸturulduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Musk, 13 AÄŸustos'ta Twitter hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Tesla'yÄ± hisse baÅŸÄ±na 420 dolar teklifle New York borsasÄ±ndan çekme planÄ±nÄ± 2 AÄŸustos'ta ÅŸirketin yönetim kuruluyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸ ve Suudi Arabistan varlÄ±k fonunun kendisiyle 2017'nin baÅŸÄ±ndan beri Tesla'yÄ± borsadan çekme konusunda görüÅŸtüÄŸünü kaydetmiÅŸti. Musk, 24 AÄŸustos'ta ise ÅŸirketin yönetim kurulu ve hissedarlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerin ardÄ±ndan, Tesla'nÄ±n borsadan çekilme kararÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Musk'Ä±n ilk açÄ±klamasÄ±ndan bugüne kadar Tesla'nÄ±n hisseleri yüzde 20 düÅŸtü, bu dönemde ÅŸirketin piyasa deÄŸeri de yaklaÅŸÄ±k 12,2 milyar dolar azaldÄ±.

Musk, ABD merkezli uzay aracÄ± ve roket üreticisi SpaceX ÅŸirketinin de yöneticisi konumunda bulunuyor. (Washington/AA)

'Tesla borsadan Ã§ekilebilir' diyen Elon Musk'a dava aÃ§Ä±ldÄ±

Elon Musk, Tesla'yÄ± borsadan Ã§ekmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 07:48

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