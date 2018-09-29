ODTÃœ Kuzey KÄ±brÄ±s Ã¶ÄŸrencilerinin yemekhane boykotuna destek

ODTÃœ Kuzey KÄ±brÄ±s Ã¶ÄŸrencilerinin yemek zammÄ±na karÅŸÄ± yemekhaneyi boykot etme eylemine KampÃ¼s-Sen'den destek geldi.

ODTÜ Kuzey KÄ±brÄ±s Kampüsünde yemekhaneye yapÄ±lan %77 zamma karÅŸÄ± boykot yapan öÄŸrencilere ODTÜ KKK Akademisyenlerinin oluÅŸturduÄŸu Kampüs-Sen’den destek mesajÄ± geldi.

ODTÜ Kuzey KÄ±brÄ±s Kampüsünde sübvansiyonun ve yemekhaneye saÄŸlanan iÅŸçi desteÄŸinin geri çekilmesiyle ihaleyle yeni bir ÅŸirkete verilmesinin sonucu olarak gelen %77 zamma karÅŸÄ± üniversite öÄŸrencileri boykot kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Kampüs-Sen üyesi akademisyenler öÄŸrencilerin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± taleplerin üzerine öÄŸrencilerin boykot kararÄ±na destek verdiÄŸini ve akademisyenlerinde boykota destek vereceÄŸinin mesajÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±.

Kampüs-Sen açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

SendikamÄ±z yemekhanedeki tabldot fiyatlarÄ±nÄ±n yüzde 77 oranÄ±nda artmasÄ± sebebiyle öÄŸrencilerin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki taleplere ve bu talepler için baÅŸlattÄ±klarÄ± yemekhaneyi boykot eylemine destek verme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r.

ODTÜ KKK öÄŸrencilerinin ve Kampüs-Sen üyelerinin talepleri:

- Yeni yapÄ±lan yemekhane ihale ÅŸartlarÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ± ve bir önceki ihaleye göre ne farklÄ±lÄ±klar olduÄŸunun aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±

- Yemekhane ihalesine kaç ÅŸirketin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ihaleye katÄ±lan firmalarÄ±n açÄ±klanmasÄ±

- ODTÜ KKK TarafÄ±ndan yemekhaneye sübvansiyon ve diÄŸer katkÄ±larÄ±n geri getirilmesi

- Yemekhane fiyatlarÄ±nÄ±n öÄŸrencilerin de dahil edildiÄŸi bir komisyon tarafÄ±ndan incelenmesi

- Yemekhane fiyatlarÄ±nÄ±n yenilenerek makul bir miktara indirgenmesi

FotoÄŸraf: Evrensel

(KÄ±brÄ±s/EVRENSEL)

ODTÃœ Kuzey KÄ±brÄ±s Ã¶ÄŸrencileri yemekhane zammÄ±nÄ± boykot etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 22:08

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