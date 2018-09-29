Adana Film Festivalinde en iyi film 'Sibel' oldu

25. UluslararasÄ± Adana Film Festivali Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni ile sona erdi, yarÄ±ÅŸmada en iyi film Ã¶dÃ¼lÃ¼ 'Sibel' filmine verildi.

25. UluslararasÄ± Adana Film Festivali ödül töreni ile sona erdi. YarÄ±ÅŸma jürisi en iyi film ödülünü Sibel filmine verdi. Sibel filminden yarÄ±mcÄ± rolde en iyi erkek oyuncu ödülü Emin Gürsu'nun, en iyi kadÄ±n oyuncu ödülü Damla Sönmez'in oldu. Damla Sönmez, ödülü tüm dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ ve ötekileÅŸtirilmiÅŸler için aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Festivalde Bu kadar az kadÄ±n hikayesi olmasÄ± çok üzücü. KadÄ±n filmlerinin artmasÄ± dileÄŸiyle" dedi.

En Ä°yi Yönetmen Ödülü: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

YÄ±lmaz Güney Ödülü: Anons

Adana Ä°zleyici Ödülü: Kelebekler

Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Karabey'in yönettiÄŸi Ä°çerdekiler

En Ä°yi Senaryo Ödülü: Kelebekler ile Tolga Karaçelik

En Ä°yi Erkek Oyuncu Ödülü: KardeÅŸler filmi ile kardeÅŸleri canlandÄ±ran Caner Åžahin ve YiÄŸit Ege Yazar

En Ä°yi Müzik Ödülü: Dört KöÅŸeli Üçgen'den Mehmet Güreli

En Ä°yi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Krum Rodriguez

En Ä°yi Sanat Yönetmeni Ödülü: Dört KöÅŸeli Üçgen filmi ile Tuba Erdem

En Ä°yi Kurgu Ödülü: Naim Kanat (Güvercin HÄ±rsÄ±zlarÄ±)

YardÄ±mcÄ± Rolde En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu Ödülü: Ä°çerdekiler filmi ile Gizem Erman SoysaldÄ±

Türkan Åžoray Umut Veren Genç KadÄ±n Oyuncu Ödülü: Gözde Mutluer (KardeÅŸler)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Seyit Nizam YÄ±lmaz (Güvercin HÄ±rsÄ±zlarÄ±)

SÄ°YAD En Ä°yi Film Ödülünü Güvercin filmi ile Banu SÄ±vacÄ±, en iyi yönetmen ödülünü Mehmet FazÄ±l CoÅŸkun aldÄ±. Jüri filmle ilgili iÅŸlevini yitirmiÅŸ ailelerin adaletsizliÄŸin hüküm sürdüÄŸü dünyada güvercinle dönüÅŸerek hayata tutunmayÄ± gösteren film ifadelerini kullanarak ödülü verdi.

Burcu Esmersoy ve oyuncu Cem Karayel’in sunduÄŸu gecede ilk olarak UluslararasÄ± Uzun MetrajlÄ± Film YarÄ±ÅŸmasÄ± Mansiyon Ödülü ‘I Do Not Care If We Go Down In History (Tarihe Barbar Olarak Geçmek Umurumda DeÄŸil)’ filmiyle Radu Jue’ya, Jüri Özel Ödülü ‘Anons (The Announcement) filmiyle Mahmut FazÄ±l CoÅŸkun’a, En Ä°yi Film Ödülü ‘Boening / Burning (Åžüphe)’ filmiyle Lee Chang’e verildi. Törene katÄ±lamayan Jue ve Chang, bulunduklarÄ± ülkeden çektikleri videolarla jüriye teÅŸekkür etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

UluslarasÄ± Film YarÄ±ÅŸma Jüri BaÅŸkanÄ± Urszula Antoniak, Türkiye ve Dünyada onca kadÄ±n yönetmen varken uluslarasÄ± yarÄ±ÅŸmada bir kadÄ±n yönetmen bulunmamasÄ±nÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Içerdekiler ile Jüri özel ödülünü alan yönetmen Hüseyin Karabey, kendilerine öÄŸretmenlik yapan YaÅŸar Kemal ve Orhan Kemal'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± topraklarda bu ödülü almaktan gurur duyduÄŸunu belirterek zor koÅŸullarda kendi imkanlarÄ± ile filmi yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve bunun elinin özverisi ile gerçekleÅŸtiÄŸini ifade etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

(Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 21:46

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