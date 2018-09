Adana Film Festivalinde en iyi film 'Sibel' oldu

25. Uluslararası Adana Film Festivali ödül töreni ile sona erdi, yarışmada en iyi film ödülü 'Sibel' filmine verildi.

25. Uluslararası Adana Film Festivali ödül töreni ile sona erdi. Yarışma jürisi en iyi film ödülünü Sibel filmine verdi. Sibel filminden yarımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü Emin Gürsu'nun, en iyi kadın oyuncu ödülü Damla Sönmez'in oldu. Damla Sönmez, ödülü tüm dışlanmış ve ötekileştirilmişler için aldığını belirterek "Festivalde Bu kadar az kadın hikayesi olması çok üzücü. Kadın filmlerinin artması dileğiyle" dedi.

En İyi Yönetmen Ödülü: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

Yılmaz Güney Ödülü: Anons

Adana İzleyici Ödülü: Kelebekler

Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Karabey'in yönettiği İçerdekiler

En İyi Senaryo Ödülü: Kelebekler ile Tolga Karaçelik

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Kardeşler filmi ile kardeşleri canlandıran Caner Şahin ve Yiğit Ege Yazar

En İyi Müzik Ödülü: Dört Köşeli Üçgen'den Mehmet Güreli

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Krum Rodriguez

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Dört Köşeli Üçgen filmi ile Tuba Erdem

En İyi Kurgu Ödülü: Naim Kanat (Güvercin Hırsızları)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: İçerdekiler filmi ile Gizem Erman Soysaldı

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Gözde Mutluer (Kardeşler)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Seyit Nizam Yılmaz (Güvercin Hırsızları)

SİYAD En İyi Film Ödülünü Güvercin filmi ile Banu Sıvacı, en iyi yönetmen ödülünü Mehmet Fazıl Coşkun aldı. Jüri filmle ilgili işlevini yitirmiş ailelerin adaletsizliğin hüküm sürdüğü dünyada güvercinle dönüşerek hayata tutunmayı gösteren film ifadelerini kullanarak ödülü verdi.

Burcu Esmersoy ve oyuncu Cem Karayel’in sunduğu gecede ilk olarak Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması Mansiyon Ödülü ‘I Do Not Care If We Go Down In History (Tarihe Barbar Olarak Geçmek Umurumda Değil)’ filmiyle Radu Jue’ya, Jüri Özel Ödülü ‘Anons (The Announcement) filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun’a, En İyi Film Ödülü ‘Boening / Burning (Şüphe)’ filmiyle Lee Chang’e verildi. Törene katılamayan Jue ve Chang, bulundukları ülkeden çektikleri videolarla jüriye teşekkür etti.

Uluslarası Film Yarışma Jüri Başkanı Urszula Antoniak, Türkiye ve Dünyada onca kadın yönetmen varken uluslarası yarışmada bir kadın yönetmen bulunmamasını şaşkınlık ve hayal kırıklığı ile karşıladıklarını söyledi.

Içerdekiler ile Jüri özel ödülünü alan yönetmen Hüseyin Karabey, kendilerine öğretmenlik yapan Yaşar Kemal ve Orhan Kemal'in yaşadığı topraklarda bu ödülü almaktan gurur duyduğunu belirterek zor koşullarda kendi imkanları ile filmi yaptıklarını ve bunun elinin özverisi ile gerçekleştiğini ifade etti.

