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FotoÄŸraf: AkÄ±n ÇeliktaÅŸ/DHA
BeÅŸiktaÅŸ, Kayserispor'u 2-0 maÄŸlup etti
29 EylÃ¼l 2018 21:23
SÃ¼per Lig'in 7'nci haftasÄ±nda Kayserispor'u aÄŸÄ±rlayan BeÅŸiktaÅŸ, Vagner Love ve Ricardo Quaresma'nÄ±n golleriyle maÃ§tan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, Kayserispor'u aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± maçtan 2-0 galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gollerini Vagner Love ve Ricardo Quaresma kaydetti.
MAÇTAN DAKÄ°KALAR
- 20. dakikada Vagner Love kazandÄ±ÄŸÄ± topu saÄŸ kanatta hareketlenen Quaresma’ya aktardÄ±. Ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan Quaresma’nÄ±n çektiÄŸi ÅŸutta, Kayserispor kalecisi Lung üzerine gelen topun aÄŸlarla buluÅŸmasÄ±nÄ± engelledi.
- 29. dakikada saÄŸ kanattan geliÅŸen atakta Varela meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± ceza sahasÄ± içine ortaladÄ±. Vida'nÄ±n karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± top Kana BÄ±yÄ±k'Ä±n önünde kalÄ±rken, bu futbolcunun saÄŸ çaprazdan çektiÄŸi sert ÅŸutu kaleci Karius güçlükle kornere çeldi.
- 33. dakikada Quaresma'nÄ±n sol kanattan altÄ±pas üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Babel ve Vagner Love dokunamadÄ± ve top auta çÄ±ktÄ±.
- 34. dakikada Quaresma'nÄ±n saÄŸ kanattan ceza sahasÄ± içine gönderdiÄŸi topta Vagner Love, kaleci Lung ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Siyah-beyazlÄ± oyuncunun yerden ÅŸutunu Lung çÄ±karmasÄ±na raÄŸmen dönen topa düÅŸerken bir kez daha dokunan BrezilyalÄ± futbolcu, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gönderdi: 1-0
- 40. dakikada BeÅŸiktaÅŸ gole yaklaÅŸtÄ±. Quaresma’nÄ±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± korner atÄ±ÅŸÄ±nda Gökhan Gönül topu kafayla arka direÄŸe aÅŸÄ±rdÄ±. Vagner Love topa müsait pozisyonda dokunamadÄ± ve siyah-beyazlÄ±lar, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 1-0 önde kapattÄ±.
- 46. dakikada Kayserispor gole yaklaÅŸtÄ±. Umut Bulut'un soldan kanattan arka direÄŸe ortaladÄ±ÄŸÄ± topa uygun durumda kafayla vuran Varela, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± yandan auta gönderdi.
- 58. dakikada saÄŸ taraftan gönderilen uzun topta ceza sahasÄ± sol çaprazÄ±nda hareketlenen Chery, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± bekletmeden Atila Turan'a verdi. Bu oyuncunun ÅŸutunda, top az farkla yandan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.
- 71. dakikada BeÅŸiktaÅŸ farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±. Ljajic'in pasÄ±yla ceza sahasÄ±nda topla buluÅŸan Gökhan Gönül'ün ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gönderdi. Golün ardÄ±ndan VAR'a baÅŸvuran YaÅŸar Kemal UÄŸurlu, pozisyonu inceledikten sonra orta noktayÄ± göstererek, golü verdi ve karÅŸÄ±laÅŸma, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 2-0 üstünlüÄŸüyle sonuçlandÄ±.
(AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 21:27
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