Trabzonspor, 2 gol geriden gelerek KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 4-2 maÄŸlup etti

SÃ¼per Lig'in 7'nci haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± konuk eden Trabzonspor, 2 farklÄ± geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 4-2'lik skorla kazandÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasÄ±nda Trabzonspor, sahasÄ±nda 2-0 geriye düÅŸtüÄŸü maçta KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 4-2 maÄŸlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 43 ve 74'te Burak, 53 ve 72'nci dakikalarda Rodallega kaydederken konuk ekibin golleri 30'uncu dakikada Eduok, 37'nci dakikada ise Trezeguet'den geldi. Trabzonspor bu sonuçla iki maçlÄ±k maÄŸlubiyet serisinin ardÄ±ndan 3 puana ulaÅŸÄ±rken KasÄ±mpaÅŸa ise üst üste üçüncü maçÄ±ndan da puan çÄ±karamadÄ±.

MAÇTAN DAKÄ°KALAR

2'nci dakikada ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n gerisinde topla buluÅŸan Eduok'un uzak mesafeden kaleye gönderdiÄŸi ÅŸutta meÅŸin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 12'nci dakikada ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Rodallega'nÄ±n kaleye yerden ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak direÄŸin dibinden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±. 17'nci dakikada saÄŸ kanattan kazanÄ±lan köÅŸe vuruÅŸunda Sosa'nÄ±n penaltÄ± noktasÄ± üzerine ortasÄ±na iyi yükselen Rodallega kafayla topu kaleye gönderdi ancak meÅŸin yuvarlak üstten az farkla auta gitti. 21'inci dakikada Burak'Ä±n ceza sahasÄ± son çizgisinden içeriye çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± topa savunmada kimse dokunamadÄ±, arkadan gelen Novak'Ä±n sol çaprazdan geliÅŸene kaleye gönderdiÄŸi ÅŸutta meÅŸin yuvarlak yandan auta çÄ±ktÄ±. 22'nci dakikada Eduok'un ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n gerisinden kaleye gönderdiÄŸi ÅŸutu Onur son anda uzaklaÅŸtÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. 24'üncü dakikada Rodallega'nÄ±n ceza sahasÄ±na göndermek istediÄŸi pasÄ±nda top savunmadan geri geldi, tekrar meÅŸin yuvarlakla buluÅŸan Rodallega bu kez kaleyi denedi ancak Ramazan meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kontrol etmeyi baÅŸardÄ±. 25'inci dakikada ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n gerisinden kazanÄ±lan serbest vuruÅŸta Sosa penaltÄ± noktasÄ±na ortaladÄ±, topu iyi takip eden Toure kafayla vuruÅŸunu yaptÄ±, üst direÄŸe çarpan top auta çÄ±ktÄ±. 30'uncu dakikada Pavelka'nÄ±n pasÄ±nda ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n gerisinde topla buluÅŸan Eduok'un kaleye gönderdiÄŸi sert ÅŸutta meÅŸin yuvarlak Onur'un saÄŸÄ±ndan aÄŸlarla buluÅŸtu: 0-1. 37'nci dakikada orta sahada Diagne'nin ara pasÄ±nda savunmanÄ±n arkasÄ±na iyi hareketlenen Trezeguet, ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n üzerinde topla buluÅŸtuktan sonra vuruÅŸunu yaptÄ±, meÅŸin yuvarlak aÄŸlara gitti: 0-2. 43'üncü dakikada Pereira'nÄ±n saÄŸ kanattan penaltÄ± noktasÄ± üzerine ortasÄ±na iyi yükselen Burak YÄ±lmaz, kafayla vuruÅŸunu yaptÄ±, meÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 2-1 KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n üstünlüÄŸüyle tamamlandÄ±. 53'üncü dakikada ceza sahasÄ± sol çaprazÄ±ndan kazanÄ±lan serbest vuruÅŸta topun baÅŸÄ±na Rodallega geçti, doÄŸrudan kaleye gönderdiÄŸi ÅŸutta meÅŸin yuvarlak aÄŸlara gitti: 2-2. 71'inci dakikada ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n hemen gerisinden kazanÄ±lan serbest vuruÅŸta Rodallega'nÄ±n doÄŸrudan kaleye gönderdiÄŸi ÅŸut yan direkten geri döndü. 72'nci dakikada saÄŸ kanattan Pereira'nÄ±n penaltÄ± noktasÄ±na ortasÄ±na Rodallega geliÅŸine röveÅŸatasÄ±nda, yerden sekerek kaleye giden meÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu: 3-2. 74'üncü dakikada Kucka'nÄ±n savunmanÄ±n arasÄ±na pasÄ±nda topa iyi hareketlenen Burak, ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n üzerinden bekletmeden vuruÅŸunu yaptÄ±, meÅŸin yuvarlak filelere gitti: 4-2. 90'Ä±ncÄ± dakikada Pereira'nÄ±n ara pasÄ±nda savunmanÄ±n arkasÄ±na iyi hareketlenen Onazi, kaleci ile karÅŸÄ±ya pozisyonda topa istediÄŸi gibi vuramadÄ± ve önemli bir pozisyondan sonuç alamadÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸma 4-2 Trabzonspor'un üstünlüÄŸüyle sonuçlandÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 18:54

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