Kemer'de tur minibÃ¼sÃ¼ devrildi, 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Antalya Kemer'de tur minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrildiÄŸi kazada 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.

Antalya'nÄ±n Kemer ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, çok sayÄ±da kiÅŸi de yaralandÄ±.

Kaza, saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda Antalya- Kemer D-400 Karayolu'nun Karabucak mevkisi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. 01 AIT 20 plakalÄ± tur minibüsü, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan yolda, kimliÄŸi henüz öÄŸrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken çok sayÄ±da yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtildi. KazanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 18:43

www.evrensel.net