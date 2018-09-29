'Hapishane edebiyatÄ±na ilgisizlik var'

DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±ndaki 'Ä°Ã§eriden SÄ±zan SÃ¶zcÃ¼kler' sÃ¶yleÅŸisine Gazeteci MehveÅŸ Evin, Yazar AyÅŸegÃ¼l TÃ¶zeren ve Åžair C. HakkÄ± ZariÃ§ katÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r'da 6'ncÄ±sÄ± düzenlenen TÜYAP Kitap FuarÄ±nÄ±n 6. gününde FÄ±rat Konferans salonunda "Ä°çeriden SÄ±zan Sözcükler" adlÄ± söyleÅŸi gerçekleÅŸtirildi. SöyleÅŸiye konuÅŸmacÄ± olarak Gazeteci MehveÅŸ Evin, Yazar AyÅŸegül Tözeren ve Åžair C. HakkÄ± Zariç katÄ±ldÄ±.

Gazeteci MehveÅŸ Evin, cezaevlerinde tutuklu bulunan gazetecilerin durumuna iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gazetecilerin kötü koÅŸullarda olmasÄ±na raÄŸmen kaldÄ±klarÄ± cezaevlerinde mesleklerini devam ettirdiklerine vurgu yaptÄ±.Evin, sol ve kürt gazetecilerin sesinin diÄŸer gazetecilere göre daha duyulduÄŸuna dikkat çekerek "Cezaevlerinde ciddi bir kuÅŸatma var ve bu direniÅŸler aÅŸÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor" dedi.

ArdÄ±ndan "DüÅŸünen insanlarÄ±n içeride olmasÄ± beni üzüyor, onlara karÅŸÄ± ilgisizlik de beni üzüyor" sözleriyle konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan yazar AyÅŸegül Tözeren, cezaevlerindeki yazarlara ve hapishane edebiyatÄ±na olan ilgisizliÄŸe tepki göstererek cezaevlerinde edebiyat alanÄ±ndaki yazma koÅŸullarÄ±nÄ±n zorluklarÄ±na deÄŸindi. 2000'li yÄ±llardan sonra tutsak yazarlarÄ±n koÄŸuÅŸ yerine F Tipi denilen hücrelerde daha aÄŸÄ±r ÅŸartlarda yazmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Tözeren, "Hapishanede yazmak bir dert, hapishanedekileri yazmak da suçu ve suçluyu övmek" diye konuÅŸmasÄ±nÄ± noktaladÄ±.

Daha sonra hapishane edebiyatÄ±na dair konuÅŸan Åžair C. HakkÄ± Zariç ise cezaevi koÅŸullarÄ±na ve cezaevinde yazmanÄ±n zorluÄŸuna deÄŸinerek "Oradaki zaman ahlanarak geçirilecek bir zaman deÄŸil. Edebiyat tarihimiz, direniÅŸ tarihidir. Ä°tiraz etmek, karÅŸÄ± gelmek, teslim olmamak bizim geleneÄŸimizdir" dedi. Zariç, daha sonra ÅŸu an Kocaeli F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Gültan KÄ±ÅŸanak'Ä±n ÅŸiirini okuyarak söyleÅŸiyi noktaladÄ±. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 17:58

www.evrensel.net