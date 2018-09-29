Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda yelkenler aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda 10 Ã¼lkeden 800 yelkencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bosphorus Cup yelken yarÄ±ÅŸlarÄ± dÃ¼zenlendi.

Bu yÄ±l 17.'si düzenlenen yelken yarÄ±ÅŸlarÄ± kalabalÄ±k bir seyirci topluluÄŸunun önünde baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 10 ülkeden 800 yelkencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸa, Ä°stanbullular yoÄŸun ilgi gösterdi.

BoÄŸaz'a Dolmabahçe üzerinden giriÅŸ yapan yelkenliler, BeÅŸiktaÅŸ'ta Dolmabahçe SarayÄ±'nÄ±n önünden yarÄ±ÅŸa baÅŸladÄ± ve ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±'nÄ±n önünden geçip, Anadolu HisarÄ± ÅŸamandÄ±rasÄ±ndan dönüÅŸlerini gerçekleÅŸtirdi. DünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndan gelen yelkenler yarÄ±ÅŸÄ± ÇÄ±raÄŸan SarayÄ± önündeki hatta sonlandÄ±rdÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

Bosphorus Cup'Ä±n ikinci ve son günü ise yarÄ±n koÅŸulacak. Yelkenciler Caddebostan'da koÅŸulacak yarÄ±ÅŸla mutlu sona ulaÅŸabilmek için kÄ±yasÄ±ya mücadele edecek. YarÄ±ÅŸlar sonunda ÅŸampiyonluÄŸu elde eden ekip gümüÅŸ Bosphorus Cup Döner Trofe KupasÄ±'na bir yÄ±l boyunca sahip olma hakkÄ±na sahip olacak. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 16:08

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