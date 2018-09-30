Meclis açılıyor | Gündem: Vesayet yasaları, işçi katillerine tahliye

Çağrı SARI

Ankara

25 Temmuz 2018 Çarşamba günü tatile giren Meclis Pazartesi saat 14.00’te çalışmalarına başlayacak. Parlementer sistemin vedası anlamına gelen 16 Nisan refarandumunda gerçekleşen Anayasa değişikliği nedeni ile uyum yasaları kapsamında İç Tüzük değişikliğinin öncelikli gündem olması bekleniyor. AKP bir taslak hazırladı. Eğer hazırlanan teklif aynen onaylanırsa, Meclis daha da işlevsizleşecek. Tatil dönüşü İç Tüzük çalışmasının yanı sıra, “af” ve “emeklilikte yaşa takılanlar” da gündeme gelebilecek konular arasında bulunuyor.

BERBEROĞLU YEMİN EDECEK

Pazartesi günü tahliye olan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun Genel Kurulda yemin etmesi bekleniyor. Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın ise tedavisi devam ettiği için daha sonra yemin etmesi bekleniyor. HDP’nin tutuklu vekili Leyla Güven de yemin edemeyen vekiller arasında. Meclisin ilk günü, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.

OTURMA DÜZENİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

Bu arada Meclis Başkanlık Divanı yasama yılı açılışından önce biraraya geldi. Meclis Başkanı Yıldırım, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleri ile yaptığı toplantıda Meclisteki oturma düzeni, güvenlik, iç tüzük konularında uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Grup Başkanvekillerine TBMM’de alınan yeni güvenlik tedbirleri konusunda bilgi vererek Meclise ziyaretçi kartı olmadan hiç kimsenin giriş yapmaması gibi bazı ek güvenlik tedbirleri alınması kararlaştırıldı.

GÜNDEME GELECEK TEKLİFLERDEN KISA KISA

Meclisin önceklikli gündemlerinin iç tüzük çalışması yer alırken, “af” ve “emeklilikte yaşa takılanlar” olması bekleniyor. İç tüzük değişikliği ile Meclisin zaten yok olan işlevi daha da tırpanlanmaya çalışılıyor. Af yasası ile de, gazetecilere belediye başkanlarına değil, suç örgütü liderlerine, büyük katliamlara, iş cinayetlerine sebep olanlara tahliye yolu açılıyor.

İÇ TÜZÜK: MECLİS DAHA DA DEVRE DIŞI

AKP’nin Yeni Hükümet Sistemine uyum diyerek hazırladığı yeni Meclis İç Tüzüğü, yetkileri budanmış Meclisi daha da etkisizleştirecek. Yeni tüzük ile Meclis, Cumhurbaşkanına haber vermeden adım atamayacak. AKP’nin hazırladığı taslağı Cumhurbaşkanının onaylaması bekleniyor. Taslak daha sonra siyasi partilere sunulacak. Taslağa muhalefet itiraz ediyor. Peki AKP’nin hazırladığı taslak ne getiriyor?

■ İç Tüzük taslağına göre TBMM’ye sunulan kanun teklifleri derhal Cumhurbaşkanlığına gönderilecek, Cumhurbaşkanlığı ise 10 gün içinde mütalaasını TBMM’ye iletecek.

■ Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile her yasama yılında üç birleşimden fazla olmamak üzere birleşimin başında 2 saat serbest tartışma görüşmesi yapılabilir. Bu görüşmede isteyen milletvekillerine yerlerinden ikişer dakika istem sıralarına göre söz verilir.

AF YASASI: SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİNE TAHLİYE

MHP’nin sunduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önce reddettiği ardından açık kapı bıraktığı af yasası uzun süredir Türkiye gündeminde. Meclis açılınca, Meclisin görüşeceği tekliflerden birinin de af yasası olması bekleniyor. Düzenleme yasalaşırsa 162 bin hükümlünün faydalanması bekleniyor. Düzenleme yasalarşırsa uyuşturucu satıcıları, suç örgütü liderleri ile işçi katliamı davalarında yargılanan katliamcıların da tahliye olacağı ortaya çıktı.

-MHP, ‘devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu’na ve Atatürk aleyhine işlenen suçların yanısıra cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı’ gibi suçları dışarıda bırakan bir şartlı salıverme teklifi sundu.

■ 32 suç türünü kapsam dışı bırakan teklifte, mevcut sistemde üçte ikiye inen ceza infazına ek olarak beş yıl indirim öngörüyor. Örnek hesaba göre 24 yıl ceza alan bir suçlu 11 yılda hapisten çıkacak.

■ Tahliye edilecekler arasında MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli’nin seçim öncesi cezaevinde zx ziyaret ettiği suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın yanısıra, Kürşat yılmaz gibi isimler var. Ayrıca Aladağ faciası ve Soma katliamı gibi Türkiye tarihine damga vurmuş olayların failleri de yasadan yararlanabiliyor.

EMEKLİLİK YASASI: GÖZLER AKP’DE

CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin emeklilikte yaşa takılanlarınsorununun çözümü için ortak tutumları söz konusu ancak teklif hâlâ rafta bekliyor. AKP’nin yeşil ışık yaktığı düzenleme ile 3 milyona yakın kişiyi ilgilendiriyor.

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenler için yapılan düzenlemeye göre, 8 Eylül 1999’dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak. Bu yaş kadınlarda 38, erkekler 43 olabilecek. İlk işe başlama tarihinde hangi şartlarda emekli olacağını bilen sigortalının, emeklilik hakları geriye dönük olarak değiştirildiği için milyonlarca kişi mağdur edilmişti.