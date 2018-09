ODTÃœâ€™de gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle topluluk tanÄ±tÄ±m gÃ¼nÃ¼ iptal edildi

ODTÜ topluluklarının her sene yaptığı geleneksel topluluk oryantasyonu, valilik tarafından ‘güvenlik’ gerekçesiyle iptal edildi.

Furkan NARLI/ Deniz AKKILIÇ

Ankara

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) topluluklarının her sene yaptığı geleneksel topluluk oryantasyonu, valilik tarafından ‘güvenlik’ gerekçesiyle iptal edildi. Toplulukların yeni öğrencilerle buluşmasını amaçlayan etkinlik aynı zamanda okulun tanıtımı için de büyük bir önem taşıyor. Topluluklar, ODTÜ’de öğrencilerin birlikte hareket etme geleneğini de temsil ediyor. Öğrenciler, Milli Eğim Bakanı Ziya Selçuk’un üniversiteye gelecek olması nedeniyle etkinliğin iptal edildiğini düşünüyor. Yasağa rağmen, toplulukların büyük bir kısmı etkinliği bu yıl da devam ettirdiler.

‘KAMPÜSÜMÜZDE RAHAT DEĞİLİZ’

ODTÜ öğrencileri, bakan için bir tehdit oluşturduklarını ima eden valilik kararına tepki gösterdiler. ODTÜ öğrencisi Levent Akoğlu, üniversitelerinde kimseye güvenlik problemi oluşturmadıklarını belirterek “Onların gözünde eylem, protesto kötü şeyler, biz burada onu bile yapmıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Hasan Can Turunç ve Murat Can Ülker, bakanın gelişi bahane edilerek topluluk kültürünün bitirilmesinin amaçlandığını ifade ederek “İptal kararının topluluklara geç saatlerde bildirilmesi ise öğrencilerin toplanıp bu karara karşı hareket etmesini engellemek içindir. Buna rağmen başaramadılar, şu an burada neredeyse bütün topluluklar bulunuyor. Valiliğin, OHAL bitmesine rağmen OHAL dönemini hatırlatan kararnamesi de bizlere OHAL’in aslında kanunlaştığını gösteriyor” diye konuştular.

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu, öğrencilerin beraber olabileceği her alana saldırı olduğuna dikkat çekerek, buna karşı beraberce durmalarının onları korkuttuğuna vurgu yaptı. Ekonomi Topluluğu öğrencileri “Burada öne sürülen tehdit, öğrencilerden bakana mı yoksa polislerden öğrencilere mi açığa çıkmaktadır” açıklamasını yaptı. Psikoloji Topluluğu öğrencileri ise bu güvenlik bizim güvenliğimiz değil diyerek karara tepki gösterdi.

ODTÜ’de, geçtiğimiz dönemin mezuniyet törenindeki protestoları görüntüledikleri için Medya Topluluğu kapatılmış ve malzemelerine el koyulmuştu. ODTÜ Unicorns takımı da kendilerini artık kampüste rahat hissetmediklerini anlatarak “Rektörlük ne için var belli değil?” diyerek rahatsızlıklarını dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

