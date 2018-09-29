ODTÃœâ€™de gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle topluluk tanÄ±tÄ±m gÃ¼nÃ¼ iptal edildi

ODTÃœ topluluklarÄ±nÄ±n her sene yaptÄ±ÄŸÄ± geleneksel topluluk oryantasyonu, valilik tarafÄ±ndan â€˜gÃ¼venlikâ€™ gerekÃ§esiyle iptal edildi.

Furkan NARLI/ Deniz AKKILIÇ

Ankara

OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) topluluklarÄ±nÄ±n her sene yaptÄ±ÄŸÄ± geleneksel topluluk oryantasyonu, valilik tarafÄ±ndan ‘güvenlik’ gerekçesiyle iptal edildi. TopluluklarÄ±n yeni öÄŸrencilerle buluÅŸmasÄ±nÄ± amaçlayan etkinlik aynÄ± zamanda okulun tanÄ±tÄ±mÄ± için de büyük bir önem taÅŸÄ±yor. Topluluklar, ODTÜ’de öÄŸrencilerin birlikte hareket etme geleneÄŸini de temsil ediyor. ÖÄŸrenciler, Milli EÄŸim BakanÄ± Ziya Selçuk’un üniversiteye gelecek olmasÄ± nedeniyle etkinliÄŸin iptal edildiÄŸini düÅŸünüyor. YasaÄŸa raÄŸmen, topluluklarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ± etkinliÄŸi bu yÄ±l da devam ettirdiler.

‘KAMPÜSÜMÜZDE RAHAT DEÄžÄ°LÄ°Z’

ODTÜ öÄŸrencileri, bakan için bir tehdit oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ima eden valilik kararÄ±na tepki gösterdiler. ODTÜ öÄŸrencisi Levent AkoÄŸlu, üniversitelerinde kimseye güvenlik problemi oluÅŸturmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “OnlarÄ±n gözünde eylem, protesto kötü ÅŸeyler, biz burada onu bile yapmÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

ÖÄŸrencilerden Hasan Can Turunç ve Murat Can Ülker, bakanÄ±n geliÅŸi bahane edilerek topluluk kültürünün bitirilmesinin amaçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek “Ä°ptal kararÄ±nÄ±n topluluklara geç saatlerde bildirilmesi ise öÄŸrencilerin toplanÄ±p bu karara karÅŸÄ± hareket etmesini engellemek içindir. Buna raÄŸmen baÅŸaramadÄ±lar, ÅŸu an burada neredeyse bütün topluluklar bulunuyor. ValiliÄŸin, OHAL bitmesine raÄŸmen OHAL dönemini hatÄ±rlatan kararnamesi de bizlere OHAL’in aslÄ±nda kanunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor” diye konuÅŸtular.

Toplumsal Cinsiyet ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± TopluluÄŸu, öÄŸrencilerin beraber olabileceÄŸi her alana saldÄ±rÄ± olduÄŸuna dikkat çekerek, buna karÅŸÄ± beraberce durmalarÄ±nÄ±n onlarÄ± korkuttuÄŸuna vurgu yaptÄ±. Ekonomi TopluluÄŸu öÄŸrencileri “Burada öne sürülen tehdit, öÄŸrencilerden bakana mÄ± yoksa polislerden öÄŸrencilere mi açÄ±ÄŸa çÄ±kmaktadÄ±r” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Psikoloji TopluluÄŸu öÄŸrencileri ise bu güvenlik bizim güvenliÄŸimiz deÄŸil diyerek karara tepki gösterdi.

ODTÜ’de, geçtiÄŸimiz dönemin mezuniyet törenindeki protestolarÄ± görüntüledikleri için Medya TopluluÄŸu kapatÄ±lmÄ±ÅŸ ve malzemelerine el koyulmuÅŸtu. ODTÜ Unicorns takÄ±mÄ± da kendilerini artÄ±k kampüste rahat hissetmediklerini anlatarak “Rektörlük ne için var belli deÄŸil?” diyerek rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 15:33

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