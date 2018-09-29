HDP: YargÄ±nÄ±n sosyal medya Ã§ifte standartÄ±

HDP, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla ilgili yargÄ±nÄ±n verdiÄŸi kararlarÄ±n ders kitaplarÄ±na olumsuz Ã¶rnek olarak girebilecek Ã¶zellikler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HDP tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada yargÄ±nÄ±n sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla ilgili aldÄ±ÄŸÄ± kararlar eleÅŸtirilerek “Kararlar, uluslararasÄ± alanda ders kitaplarÄ±na olumsuz örnekler olarak konu edilecek özellikler taÅŸÄ±yor” denildi.

HDP Hukuk ve Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu Sözcüsü AyÅŸe Acar BaÅŸaran tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n her geçen gün daha tutarsÄ±z, hukuksuz ve standartsÄ±z bir hale geldiÄŸi vurgulanarak “Özellikle sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ile ilgili alÄ±nan kararlar, uluslararasÄ± alanda ders kitaplarÄ±na olumsuz örnekler olarak konu edilecek özellikler taÅŸÄ±yor” dendi.

Müzisyen Ferhat Tunç’un, yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±ndan ötürü aldÄ±ÄŸÄ± 1 yÄ±l 11 ay ceza ve Siirt’te sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda “Dolar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için batmÄ±yoruz, battÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için dolar yükseliyor. Dolar 7.15" yazan Ä°l Genel Meclis üyesi Ä°dris Ä°lhan’Ä±n “Sermaye PiyasasÄ± Kanunu’na muhalefet ettiÄŸi” gerekçesiyle tutuklanmasÄ±nÄ± örnek gösteren Acar BaÅŸaran “Urfa’nÄ±n Suruç ilçesinde AKP Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z’Ä±n akrabalarÄ± tarafÄ±ndan ailesinden 3 akrabasÄ± öldürülen Osman ÅženyaÅŸar, YÄ±ldÄ±z ailesinin bir ferdi tarafÄ±ndan sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildi. Ama savcÄ±lÄ±k yapÄ±lan suç duyurusunu, ‘Facebook, Twitter, Yahoo ve Google gibi yurtdÄ±ÅŸÄ± kuruluÅŸlarÄ± kesin delil sayÄ±lamaz’ diyerek reddetti” dedi.

Bu örneklerin yargÄ±nÄ±n içine düÅŸtüÄŸü içler acÄ±sÄ± durumu gösterdiÄŸini ifade eden Acar BaÅŸaran ÅŸunlarÄ± söyledi: Bugün Türkiye’de baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z yargÄ± yerine iktidarÄ±n hukuk komisyonu gibi çalÄ±ÅŸan kurumlar ikame edilmiÅŸtir. Bu duruma karÅŸÄ± hukukun üstünlüÄŸünü, evrensel demokratik hukuk ilkelerini savunma mücadelesini sürdürmek en asgari görevlerden biridir ve bizler de bunu yapmakta kararlÄ±yÄ±z. Daha önceki dönemlerin örneklerinden de biliyoruz ki, bugün yargÄ± kurumlarÄ±nÄ± ve hukuku kendi iktidar aracÄ± haline getirenler, yarÄ±n ‘baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z yargÄ± istiyoruz’ cümlelerini kurmak durumunda kalacaklardÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 14:43

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