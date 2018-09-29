'Hoş gelmedin Erdoğan'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya gezisinin son gününde Köln’de binlerce kişi tarafından “Erdoğan hoş gelmedin” denilerek protesto edildi

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Almanya’nın Köln kentinde bir araya gelen binlerce kişi Erdoğan’ın kente gelmesini protesto etti. Erdoğan’ın açılışını yapacağı DİTİB camii etrafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yaptığı ziyarete karşı protesto gösterileri bugün de devam etti. “Erdoğan not Welcome” inisiyatifi tarafından gerçekleştirien Köln’deki mitinge binlerce kişi katıldı. Ren Nehri kenarında bununan Deutzer Weft alanında yapılan mitingde Erdoğan’ın ziyaretine karşı pankart ve dövizler taşındı.



Fotoğraf: MA

Polis yürüyüş yapılmasına izin vermediği için protesto mitingle sınırlı kaldı. İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada yürüyüşe izin verilmemesi eleştirildi. Mitingde çok sayıda kurumun temsilcisi konuşma yaptı. Eylem sırasında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Fotoğraf: Evrensel

Köln’deki ikinci eylem ise Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) tarafından öğle saatlerinde Ebertplatz meydanında yapıldı. Eylemde özellikle Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden katılım oldu.

DİTİB CAMİ ETRAFINDA YOĞUN GÜVENLİK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camii etrafında da polis sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemleri aldı. Köln Emniyet Müdürlüğünün güvenlik nedeniyle caminin içine çok fazla kişinin katılamayacağına karar vermesinden sonra, sabah saatlerinden itibaren camiye gelerek açılışa katılmak isteyenler ise geri çevrildi. Polis, camideki açılış törenine sadece 500 kişinin katılabileceğini duyurmuştu.

Köln Belediye Başkanı Henritte Raker de son anda camininin açılı törenine katılmayacağını açıklamıştı. Resmi olarak Erdoğan’ı karşılaması beklenen Eyalet Başbakanı Armin Laschet de camiye girmeyeceğini açıklamıştı. Erdoğan ile Laschet arasında Wahn Sarayı’nda yapılması beklenen görüşme ise sarayı kullanan Köln Üniversitesi’nin itirazı nedeniyle iptal edilmişti. Laschet ve Erdoğan arasındaki görüşmenin havaalanında yapılacağı açıklandı.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Eylül 2018 14:40

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