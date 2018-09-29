Leyla Gencer YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™na mezzosoprano damgasÄ±

9. Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nda 1. seÃ§ilen mezzosoprano Ezgi Karakaya, BÄ°FO Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼ ile dinleyicilerin oylarÄ±yla belirlenen Halk Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ aldÄ±.

Özlem ERTAN

On yÄ±l önce kaybettiÄŸimiz Leyla Gencer’in sesi hâlâ kulaklarÄ±mÄ±zda. Bundan sonra da öyle olacak. Çünkü tüm gerçek sanatçÄ±lar gibi o da ölümsüz. Sesinin gücüyle ve ruhunun zenginliÄŸiyle hayat verdiÄŸi karakterler, aryalar her daim yaÅŸayacak.

28 Eylül akÅŸamÄ±, 20’nci YüzyÄ±l’Ä±n en büyük sopranolarÄ±ndan Leyla Gencer’e bir kez daha hayran olduk, onun sesini dinlerken duygulandÄ±k. 9. Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ± izlemek için Lütfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi Salonu’na gitmiÅŸ ve yerimize oturmuÅŸtuk. Salonun Ä±ÅŸÄ±klarÄ± karardÄ± ve sahnenin arkasÄ±na Leyla Gencer’in siyah-fotoÄŸraflarÄ± yansÄ±maya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada o güzel soprano sesi duvarlarda, kulaklarÄ±mÄ±zda ve zihnimizde yankÄ±lanÄ±yordu. Leyla Gencer’in Ankara Devlet OperasÄ±’nda baÅŸlayÄ±p Ä°talya’ya, opera sanatÄ±nÄ±n mabedi La Scala Tiyatrosu’na uzanan, azim ve kararlÄ±lÄ±kla örülmüÅŸ hikâyesini sesi eÅŸliÄŸinde anÄ±msamak eminim ki sadece beni deÄŸil, salondaki herkesi duygulandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bir müddet sonra Leyla Gencer’in sesi ve görüntüleri, genç sanatçÄ±lara yer açmak için sahneden çekildi. SunuculuÄŸunu ünlü oyuncu Halit Ergenç’in üstlendiÄŸi, Ä°stanbul Kültür Sanat VakfÄ± (Ä°KSV), Teatro Alla Scala (La Scala Tiyatrosu) ve Borusan Sanat’Ä±n iÅŸ birliÄŸinde düzenlenen 9. Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ±n kalan kÄ±smÄ±nda Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan Ä°stanbul Filarmoni OrkestrasÄ±’nÄ± (BÄ°FO) ve dokuz yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± dinledik. BÄ°FO, yarÄ±ÅŸmadan önce Gioachino Rossini’nin ‘Guglielmo Tell Uvertürü’nü çaldÄ±. ÇaÄŸ ErçaÄŸ’Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± çello solosuyla baÅŸlayan eserin ardÄ±ndan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar tek tek sahneye çÄ±kÄ±p aryalarÄ±nÄ± seslendirdi.

DOKUZ GENÇ ÅžANCI

Önce soprano So Young Park’Ä± dinledik. ArdÄ±ndan soprano Sara Rossini, mezzosoprano Chiara Tirotta, soprano Selin Uzun, tenor Piotr Buszewski, mezzosoprano Anna Doris Capitelli, mezzosoprano Ezgi Karakaya, bariton Faik MansuroÄŸlu ve bas bariton DoÄŸukan Özkan çÄ±ktÄ± sahneye. Seçmeleri aÅŸarak final akÅŸamÄ±nda söylemeye hak kazanan dokuz ÅŸancÄ±yÄ± da dinlemek çok keyifliydi, ancak aralarÄ±nda bir adÄ±m öne çÄ±kan bazÄ± isimler vardÄ± kuÅŸkusuz. Giuseppe Verdi’nin ‘Rigoletto’ operasÄ±nÄ±n meÅŸhur aryasÄ± ‘La Donna é Mobile’yi seslendiren PolonyalÄ± tenor Piotr Buszewski, yarÄ±ÅŸmada dikkat çeken ÅŸancÄ±larÄ±n baÅŸÄ±nda geliyordu. Her ÅŸeyden önce çok parlak ve güçlü bir sesi var Buszewski’nin. Özellikle tiz tonlarda pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l parlÄ±yor. Üstelik artistik yönü de çok kuvvetli. Genç tenor Buszewski yarÄ±ÅŸmanÄ±n sonunda hem La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü’nün hem de üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Ä°talyan mezzosoprano Anna Doris Capitelli de yarÄ±ÅŸmada öne çÄ±kan isimlerdendi. Gioachino Rossini’nin ‘Sevil Berberi’ operasÄ±ndan Rosina’nÄ±n aryasÄ± ‘Una Voce Poco Fa’da çok baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±. KÄ±vrak bir sesi var Capitelli’nin. Bu yüzden çoÄŸunlukla koloratur mezzosopranolarÄ±n seslendirdiÄŸi ‘Una Voce Poco Fa’nÄ±n ajiliteli kÄ±sÄ±mlarÄ±nda hiç zorlanmadÄ±. Capitelli yarÄ±ÅŸmanÄ±n sonunda ikinci oldu.

KARAKAYA’YA ÜÇ ÖDÜL BÄ°RDEN

Birincilik ödülünü ise Türk mezzosoprano Ezgi Karakaya aldÄ±. Genç sanatçÄ±, Gaetano Donizetti’nin ‘La Favorita’ operasÄ±ndan dramatik yönü güçlü bir arya olan ‘O Mio Fernando’yu yorumladÄ±. Sesine ve aryaya hâkimiyeti, aÄŸzÄ±ndan çÄ±kan her notaya yansÄ±yan kendine güveni ve dramatik gücüyle gerçekten çok baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ± Ezgi Karakaya. Dinleyiciler ve jüri de böyle düÅŸündü ki genç sanatçÄ± hem yarÄ±ÅŸmanÄ±n birincisi hem de dinleyici oylarÄ±yla belirlenen Halk Ödülü’nün sahibi oldu. Bu yÄ±l ilk kez verilen Borusan Filarmoni OrkestrasÄ± Özel Ödülü de Ezgi Karakaya’ya gitti. KuÅŸkusuz 9. Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ±, 2010’da Anadolu Üniversitesi Devlet KonservatuarÄ±’ndan mezun olan ve o zamandan bu yana Ankara OperasÄ±’nda sahneye çÄ±kan Ezgi Karakaya idi.

ÖZEL ÖDÜLLER, BURSLAR

Bu arada, yarÄ±ÅŸmanÄ±n özel ödülleri de genç ÅŸancÄ±larÄ±n sanat hayatÄ±nÄ± olumlu etkileyecek nitelikte. ÖrneÄŸin Ä°ngiliz Kraliyet OperasÄ± Jette Parker Genç SanatçÄ±lar ProgramÄ± Özel Ödülü’ne deÄŸer görülen bariton Faik MansuroÄŸlu, dört ay boyunca Kraliyet OperasÄ±’nda eÄŸitim alacak ve kurumun seçmelerine katÄ±labilecek. Bu yÄ±l ilk kez verilen Deutsche Oper Berlin Özel Ödülü’nü kazanan bas bariton DoÄŸukan Özkan, kurumun bir temsilinde rol alacak. Borusan Ä°stanbul Filarmoni OrkestrasÄ± Özel Ödülü’nü kazanan mezzosoprano Ezgi Karakaya, BÄ°FO eÅŸliÄŸinde bir konser verecek. La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü’nü kazanan tenor Piotr Buszewski ise La Scala Tiyatrosu Akademisi’nde üç aylÄ±k eÄŸitim alacak.

9. Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ±n jürisi opera ve müzik dünyasÄ±nÄ±n usta isimlerinden oluÅŸuyordu. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ünlü bariton Renato Bruson'un yaptÄ±ÄŸÄ± jüride BÄ°FO’nun ÅŸefi Sascha Goetzel, Ä°ngiliz Kraliyet OperasÄ± Jette Parker Genç SanatçÄ±lar ProgramÄ± Sanat Direktörü David Gowland, La Scala Tiyatrosu Kast Direktörü Toni Gradsack, opera rejisörü ve MSGSÜ Devlet KonservatuvarÄ± ÖÄŸretim Üyesi Prof. Yekta Kara, Deutsche Oper Berlin Opera Direktörü Christoph Seuferle ile Valle d’Itria Festivali Sanat Direktörü Alberto Triola yer alÄ±yordu.

1995’ten beri düzenlenen Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±, bugüne kadar pek çok genç ÅŸancÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ± ve onlarÄ± kariyerlerinde önemli noktalara taÅŸÄ±dÄ±. Åžimdi sÄ±rada 9. Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ±n kazananlarÄ± var.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 13:11

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