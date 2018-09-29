Cumartesi Anneleriâ€™nin 705. haftasÄ± da polis ablukasÄ±nda geÃ§ti

Cumartesi Anneleri oturma eyleminin 705. haftasÄ±nda Ä°HD Ã¶nÃ¼nden Galatasaray MeydanÄ±'na yÃ¼rÃ¼mek istedi. Polis aileleri bu haftada engelledi.

GözaltÄ±nda kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormak isteyen Cumartesi Anneleri 5 haftadÄ±r Galatasaray MeydanÄ±’nda toplanamÄ±yor. Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi’nde toplanan Cumartesi Ä°nsanlarÄ±nÄ±n Galatasaray’a yürümesine izin vermeyen polis, basÄ±nÄ±n da çekim yapmasÄ±nÄ± engelledi.

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi önünde yürüyüÅŸ düzeni alan Cumartesi Anneleri’nin önü polis tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±. Polis amiri Cumartesi Anneleri’ne hitaben, “Ya Ä°HD’nin içine gireceksiniz açÄ±klamanÄ±zÄ± orada yapacaksÄ±nÄ±z ya da izin verilmeyecek. Konuyla ilgili karar var, sizlere tebliÄŸ ettik. BasÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lmayacak. 5 haftadÄ±r aynÄ± ÅŸeyi söylüyoruz.” dedi. AynÄ± sÄ±rada polis ses aracÄ±ndan “daÄŸÄ±lÄ±n” anonsu yapÄ±ldÄ±. KayÄ±p yakÄ±nlarÄ± ise yaptÄ±klarÄ± eylemin yasal olduÄŸunu belirterek adalet istediklerini söylediler.

â€‹ FotoÄŸraf: Evrensel â€‹

‘SOKAÄžA ÇIKMAMIZ BÄ°LE ENGELLENÄ°YOR’

SokaÄŸa giren çevik kuvvet ekipleri kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± ile basÄ±n arasÄ±nda set kurarak basÄ±nÄ±n çekim yapmasÄ±nÄ± engelledi. Cumartesi Anneleri polisin bütün engellemelerine raÄŸmen Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi önünde 705. hafta basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamayÄ± gözaltÄ±nda kaybedilen Fehmi Tosun’un kÄ±zÄ± Besna Tosun okudu. BarÄ±ÅŸçÄ±l toplanma ve ifade özgürlüklerini kullanma haklarÄ±nÄ±n engellendiÄŸini söyleyen Tosun, “Görev baÅŸÄ±nda olmayan BeyoÄŸlu KaymakamÄ± adÄ±na alÄ±nan yasak kararÄ±yla sokaÄŸa çÄ±kmamÄ±z bile engelleniyor. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin (AÄ°HS) her türlü kötü muameleyi yasaklayan 3. maddesi, Anayasa’nÄ±n 17. maddesinde ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine aykÄ±rÄ± bir biçimde sokakta iÅŸkenceye tabi tutuluyoruz.” dedi.

‘ADALET Ä°STÄ°YORUZ’

Tosun, gözaltÄ±nda kaybediliÅŸinin 25. yÄ±lÄ±nda Abdulmecit BaskÄ±n için de adalet istedi. 41 yaÅŸÄ±nda 3 çocuk babasÄ± olan Abdulmecit BaskÄ±n, Ankara AltÄ±ndaÄŸ Nüfus MüdürlüÄŸü görevini yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde 2 KasÄ±m 1993’te kendini polis diye tanÄ±tan kiÅŸilerce gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaskÄ±n’Ä±n cansÄ±z bedeni 2 gün sonra Ankara GölbaÅŸÄ±’ndaki Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± Genel Koordine Merkezi’ne 200 metre mesafedeki metruk bir binanÄ±n arkasÄ±nda bulundu. Olaya iliÅŸkin BaskÄ±n’Ä±n ailesinin tüm baÅŸvurularÄ± etkin bir soruÅŸturma yapÄ±lmadan kapatÄ±ldÄ±. Özel Harekat Polisi Ayhan ÇarkÄ±n, 26 Mart 2011’de Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na verdiÄŸi ifadede, 1993’te Özel Harekat Daire BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Åžahin’in emriyle BaskÄ±n’Ä± gözaltÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± ve BaskÄ±n’Ä±n Ziya BandÄ±rmalÄ±oÄŸlu ile Ayhan Akçay tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸünü anlattÄ±. ÇarkÄ±n’Ä±n anllattÄ±klarÄ± olay yeri tutanaklarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± ve örtüÅŸtüÄŸü savcÄ±lÄ±k dosyasÄ±na eklendi. Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde 2011’de açÄ±lan davada henüz bir ilerleme kaydedilemedi. Aile avukatlarÄ±nÄ±n taleplerini geri çeviren mahkeme, sanÄ±klarÄ± “can güvenliÄŸi yok” diyerek duruÅŸmalardan vareste tuttu. Besna Tosun, kaybediliÅŸinin 25. yÄ±lÄ±nda BaskÄ±n’Ä± öldürenlerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Tosun, “BaskÄ±n ve tüm kayÄ±plarÄ±mÄ±z için adalet istiyoruz.” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 13:01

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