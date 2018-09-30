Avrupa Futbol Şampiyonası: Nasıl birlikte paylaşmadık

Yücel SARPDERE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonasının yeri ilan edildi.

Avrupa’da Almanya güçlüydü ve öyle de oldu.

Ne de olsa bu bir memleket ihalesi…

İktidar müritlerine temettü dağıtma yeri değildi.

Eğer öyle olsaydı Yıldırım Demirören Bey tıpkı medya patronu oluvermesi gibi, malı götürürdü.

Haaa, şampiyonayı almak iyi mi oldu, kötü mü oldu?

Bakın Yunanistan olimpiyatlar yaptı.

Hala belini doğrultamamasında bunun payı var.

Brezilya dünya kupasını düzenledi. Parayı her kumar oyununda olduğu gibi kumarhaneci…

FİFA…

Bahis şirketleri…

İş yapan müteahhitler, aracılar ve işi dağıtan yetkili tayfası kaptı.

Brezilya halkına ise kupanın sapı, işin zararı kaldı.

Denilebilir ki;

Efendim olimpiyatlar büyük organizasyonlar;

Ama, Yunanistan olimpiyatlarda sadece güvenlik için 1,5 milyar dolar harcamıştı.

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Futbol Federasyonunun sloganı da ilginçti:

“Birlikte Paylaşalım”

Neyi paylaşacaktık ki acaba?

Milyarlarca lira harcanacak, zararı halk paylaşacak!

Bir de tanıtım videosu vardı ki, tam evlere şenlik!

Etçi Nusret’in reklam filmi mübarek!

Hani, etleri pişirse de paylaşsak, sloganla uyumlu olabilir.

Üstelik adam steakçi.

Steak Amerikan çıkışlı.

Onca güzel yerli yemeğimiz, etimiz, kebabımız, Adana’mız, Urfa’mız, hamsimiz, çorbamız falan varken, sen git Amerikan steak reklamı yap.

Nusret’te milleti tuzlasın!

Geçen gün herifin lokantasında turistler yandı!

Yuh yani!

O da yetmiyor, videodaki futbolcular, Van Persie, Drogba, Quaresma, Sneijder, Pepe,falan…

Avrupalılar sanacak, bunların hiç kendi futbolcusu yok.

Bunlar şampiyonayı Hollanda, Portekiz ile paylaşacak, bir maçı da Fildişi sahillerinde oynatacak!

Üstelik Van Persie’nin, Sneijder’in ne hırsızlığı kalmıştı, ne sahtekarlığı, ne utanmazlığı!

Ulan madem bu kadar sahtekar, utanmazdı bu adamlar, neden tanıtım videosuna koyuyorsunuz?

Ya da, madem bu kadar muteber adamlar, neden o kadar laf söylüyorsunuz?

Neyi paylaşacağız?

Pepe’yi mi, Van Persie’yi mi? Steak eti mi, tuzlamayı mı, etçi’de yanan turistleri mi?