â€˜Tren makinistlerinin hakkÄ±nÄ± â€˜mevzuat mÄ±â€™ yiyor?â€™

CHP'li Ã–mer Fethi GÃ¼rer, demiryollarÄ±nda hak kaybÄ±na uÄŸrayan makinistlerin maÄŸduriyetini UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±na sordu.

DemiryollarÄ±nda ‘memur’ yerine ‘iÅŸçi’ sÄ±fatÄ±yla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan ve önemli oranda hak kaybÄ±na uÄŸrayan makinistlerin maÄŸduriyetini, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±na yönelttiÄŸi soru önergesiyle Meclis gündemine taÅŸÄ±yan CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e yanÄ±t veren Bakan Cahit Turhan, “Mevzuat böyle” dedi.

15 SAAT ÇALIÅžTIRILIP MESAÄ° VERÄ°LMÄ°YOR

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle verdiÄŸi önergesinde Demiryolu iÅŸçiliÄŸini saÄŸlayan makinistlerin 2012 yÄ±lÄ±ndan sonra memur olma sÄ±fatÄ± yerine 'iÅŸçi' statüsüyle iÅŸe alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ±, bunun kurum içinde bölünmelere neden olduÄŸunu ifade eden Gürer,

Ä°lgili kanun gereÄŸi haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma saatinin 45, günlük çalÄ±ÅŸma saatinin ise 7.5 saat olmasÄ±na raÄŸmen makinistlerin günlük 15 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± ve mesai ücreti alamadÄ±klarÄ± yönünde ÅŸikâyetler aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Gürer, ülkemizde bu ÅŸekilde çalÄ±ÅŸan 3 binin üzerinde makinist bulunduÄŸuna vurgu yaparak Bakan cahit Turan’a ÅŸu sorularÄ± yöneltmiÅŸti: “Makinistlerin memur sayÄ±lmasÄ±, fazla mesailerinin ödenmesi, yÄ±pranma haklarÄ±nÄ±n verilmesi için bir düzenleme düÅŸünülmekte midir? Demiryolu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n fiili hizmet süresi zammÄ± ve yÄ±pranma payÄ± alamamalarÄ± çalÄ±ÅŸma verimliliÄŸini etkilemez mi?” ÅŸeklindeki sorulara da yanÄ±t istedi.

BAKAN TURHAN: MEVZUAT BÖYLE

Gürer’in önergesine yanÄ±t veren Bakan Cahit Turhan, makinistlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorun için ilgili mevzuatÄ± adres gösterdi. Turhan, “TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k A.Åž. bünyesinde istihdam edilen makinistler dâhil bütün çalÄ±ÅŸanlarÄ±n özlük haklarÄ± yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre belirlenmekte ve verilmektedir” açÄ±lamasÄ±nda bulundu.

‘ÇALIÅžANLARIN ALEYHÄ°NE DÜZENLEME YAPILAMAZ’

Verilen yanÄ±tÄ± deÄŸerlendiren Gürer, mevzuatlarda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n aleyhine bir düzenleme getirilemeyeceÄŸini belirterek, “DemiryollarÄ±nda, aynÄ± iÅŸi yapanlar arasÄ±nda, sosyal haklar ve statü bakÄ±mÄ±ndan ayÄ±rÄ±ma neden olabilecek bir düzenleme var ise bunun düzeltilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°STANBUL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 11:55

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