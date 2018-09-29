Diyabet hastasÄ±na mesajla zam haberi

Bir defaya mahsus alÄ±nan insÃ¼lin pompasÄ±nÄ±n fiyatÄ± 11 bin 600 TLâ€™den 18 bin 215 TLâ€™ye Ã§Ä±ktÄ±

TÄ°P 1 diyabet hastalarÄ±nÄ±n tedavisinde kullanÄ±lan insülin pompasÄ±nÄ±n fiyatÄ± 11 bin 600 TL'den 18 bin 215 TL'ye çÄ±ktÄ±. HastalarÄ±n aylÄ±k almasÄ± gereken malzemenin fiyatÄ±ysa 264 liradan 600 liraya yükseldi. Ä°nsülin pompasÄ± diyabet hastalarÄ± için hayati önem taÅŸÄ±yor ancak 15 Ekim’den itibaren o pompalara zam gelecek. Zam haberini firmanÄ±n cep telefonlarÄ±na gönderdiÄŸi mesajla öÄŸrenen hastalar ise zor durumda.

NTV’de yer alan habere göre; bir defaya mahsus alÄ±nan insülin pompasÄ±nÄ±n fiyatÄ± 11 bin 600 TL’den 18 bin 215 TL’ye çÄ±ktÄ±. HastalarÄ±n aylÄ±k almasÄ± gereken malzemenin fiyatÄ±ysa 600 TL’ye yükseldi. SGK’nin geri ödediÄŸi miktarsa, zamma raÄŸmen aynÄ± kaldÄ±.

‘ZAMDAN SONRA KARÅžILAYAMAYIZ’

8 yaÅŸÄ±ndaki TÄ°P 1 diyabet hastasÄ± Arda’nÄ±n babasÄ± Ersoy Arman, “Tüm masraflarÄ± ayda 600 TL’yi buluyordu. Åžu an için 15 Ekim’den sonra bin 200 TL’yi bulacak. Çok zor ÅŸartlar altÄ±nda bunu karÅŸÄ±layabiliyorduk ama zam geldikten sonra bunu karÅŸÄ±layamayacak duruma geldik bÄ±rakmayÄ± düÅŸünüyoruz insülin pompasÄ±nÄ±” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°nsülin pompasÄ±nÄ± vücudunda hiç insülin hormonu bulunmayan TÄ°P 1 diyabet hastalarÄ± kullanÄ±yor. Türkiye Diyabet VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Temel YÄ±lmaz, “Hasta tedaviyi aksattÄ±ÄŸÄ± zaman çok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde kan ÅŸekeri yükseliyor ve ardÄ±ndan diyabet komasÄ± geliyor. Bu karar hastalarÄ± zor durumda bÄ±raktÄ±. UmarÄ±m devlet ya endüstriyi haklÄ± bulur geri ödemeyi artÄ±rÄ±r veya oturur makul bir çizgiye indirir” dedi. Türkiye’de insülin pompasÄ± temin eden 3 firma var. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 11:29

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