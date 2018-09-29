AKP'li MuÅŸ: Emeklilikte yaÅŸ meselesiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z yok

AKP Grup BaÅŸkanvekili MuÅŸ, AKP'nin Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunduÄŸu emeklilikte yaÅŸ teklifine dair bilgi verdi.

AKP Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlara iliÅŸkin olarak herhangi bir çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. MuÅŸ, “Bu meseleyle ilgili çalÄ±ÅŸÄ±lmamÄ±z yoktur” dedi.

YATIRIMLARA DESTEK VERECEK

AKP'nin Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunduÄŸu teklife dair bilgi veren AKP Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ , düzenlemeyle KalkÄ±nma BankasÄ±'nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek " KalkÄ±nma BankasÄ± daha güçlü sermaye yapÄ±sÄ±yla faaliyet gösterecek. BankanÄ±n piyasa ve pazar payÄ± artacak.

BankanÄ±n altÄ±nda kurulacak Türkiye KalkÄ±nma Fonu'nun alt fonlarÄ± olacak. Banka Türkiye'nin ihtiyaç duyduÄŸu uzun vadeli yatÄ±rÄ±mlarÄ±n finansmanÄ±nda daha etkin bir rol üstlenecek, önemli bir enstrüman olacak. Yine kalkÄ±nma planÄ± ve stratejik yatÄ±rÄ±mlara destek verecek. Bu destek fizibil, katma deÄŸer üretebilecek yatÄ±rÄ±mlara yönelik olacak." dedi.

YapÄ±lan bu düzenleme ile Türkiye'nin üretim kapasitesini artÄ±rmayÄ± hedeflediklerini söyleyen MuÅŸ, "AynÄ± zamanda hedeflerimize ulaÅŸmak için atÄ±lacak adÄ±mlar kapsamÄ±nda bu düzenlemeyi yapÄ±yoruz" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 11:05

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