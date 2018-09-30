Cannstatt Halk Festivali 200 yaşında

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart, Almanya’nın en renkli ve çok kültürlü şehirleri arasında. Çünkü ülkenin en önemli sanayi bölgesi ve dünyanın önemli halk festivalleri arasında yer alan Münih Oktober festivali ile yarışan Cannstatt Halk Festivali var. Üstelik bu yıl 200. kez ziyaretçilerini ağırlayacak.

1. Cannstatt halk festivali, açlığın ve yoksulluğun kol gezdiği 1818‘de tarım festivali ve at yarışlarının yapıldığı günler olarak tasarlanmış. Eyaletin dört bir yanından binlerce kişinin festivale akın etmesi üzerine festival her yıl yapılır olmuş. 1891 yılına kadar iki yılda bir düzenlenen festival bazı yıllar aksadı. 1847‘deki büyük kıtlık, 1851‘de sel baskını, 1870 Alman-Fransız savaşı ve birinci ve ikinci paylaşım savaşlarında festivale zorunlu olarak ara verildi.

Fotoğraf: Evrensel

1907 SOSYALİST ENTERNASYONAL KONGRESİ

1907 Canstatt Halk Festivali, yaklaşmakta olan savaşa karşı işçilerin ve halkın sesini yükselttiği zamanda yapıldı. 17 Ağustos- 26 Ağustos tarihleri arasında Liderhalle‘de Sosyalist Enternasyonal Kongresi toplandı. Konferans sonrası yapılan, Clara Zetkin ile Rosa Lüxemburg’un konuşmacı olarak katıldığı Cannstatt mitingine 60 bin kişi katıldı.

Cannstatter Volkfest’in 200. yılı vesilesiyle 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında ziyaretçiler geçmiş yıllara yolculuk edecek. 1818‘de kurulmuş olan tüm sahneleri birebir görmek mümkün olacak. Şehrin gürültülü ortamından kurtulmanın, kendini özgürlüğün kollarına bırakmanın aracı olan festivalin bu yıl çok kalabalık geçeceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Evrensel

HASAT SONU YÜRÜYÜŞÜ

200 yaşındaki tarihi halk festivali büyük bir geleneğe sahip. Halk arasında geçit töreni olarak anılan tören bu kez 30 Eylül Pazar günü sabah saat 11’de Kursaal önünde başlayacak. Wasen festivaline gidene kadar yol boyunca çeşitli gösteriler, bira ve şarap sunmaları, çocuklara şeker ve çikolata atmalarla büyük yürüyüş şeklinde gerçekleşecek. Geleneksel kıyafetleriyle binlerce kişi bu yürüyüşte hasatları ile yürüyecek. Yürüyüşü 250 binden fazla kişi de yol boyunca izleyecek.

GÜNLÜK HAYATI UNUTMAK

Günümüz toplumunun çalışma ve yaşam koşulları emekçileri yoruyor. Festivaller ziyaretçilerine koşturmaca ve gürültüden uzak neşeli, eğlenceli ortamlar sunuyor. Bad Cannstatt’tan geçen Neckar nehri kıyısında 35 hektarlık alana kurulan festival kimi zaman ziyaretçilere az geliyor.

Dönme dolap, dünyanın en büyük ters dönmeli atlı karıncası, korku geçitleri, havai fişek akşamları, binlerce kişiyi ağırlayan koca çadırlar, yarışmalar ve binlerce lambanın çıkardığı renk cümbüşü ile Cannsatt Halk Festivali yorgunluk atmaya bire bir.

Fotoğraf: Evrensel

Son yıllarda festivallerde sunulan aile günleri, özel programlar çocukların ilgisini çekiyor. Geçen yıl dört milyon kişinin katıldığı festivale bu yıl daha fazla katılım bekleniyor.

Festival, sadece Baden-Württemberg’den değil Almanya’nın her kentinden ve birçok ülkeden ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Türkiyeli ziyaretçilerin ise festivale katılma oranında geçmiş yıllara göre bir artış söz konusu.