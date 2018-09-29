Kulp'ta sivillerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile ilgili dava AYM'ye taÅŸÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r'da 7 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ± gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan askerler hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± verilmesi Ã¼zerine dosya AYM'ye taÅŸÄ±ndÄ±.

DiyarbakÄ±r Kulp’ta 24 AralÄ±k 1991 tarihinde 7 sivilin ölümüne, 2 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden olduklarÄ± gerekçesiyle 37 asker hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca takipsizlik kararÄ± vermesi üzerine dosya AYM’ye taÅŸÄ±ndÄ±.

24 AralÄ±k günü Kulp’ta getirilmesi kitlenin üzerine ateÅŸ açan ve 7 kiÅŸiyi öldüren askerler hakkÄ±nda 21 yÄ±l sonra soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ ve o dönem ilçede görevli olan 37 subay ve astsubayÄ±n ifadesi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturmayÄ± 2 KasÄ±m 2017 tarihinde tamamlayan DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 37 asker hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± vermiÅŸti.

Mezopotamya haber ajansÄ±na göre takipsizlik kararÄ±na karÅŸÄ± DiyarbakÄ±r 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne itiraz eden dava avukatÄ± Nahit Eren’in baÅŸvurusu reddedilmiÅŸti. Bütün giriÅŸimleri sonuçsuz kalan Avukat Eren, geçen aylarda Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) baÅŸvurdu.

YapÄ±lan baÅŸvuruda olayÄ±n vuku bulduÄŸu 24 AralÄ±k 1991 tarihinden bugüne kadar yapÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n yeterli ve etkili bir soruÅŸturma olarak yürütülmediÄŸi, aradan geçen bunca yÄ±la karÅŸÄ±n sanÄ±klarÄ±nÄ±n belli olduÄŸu ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bu aÄŸÄ±r suçun faillerinin yargÄ± makamÄ±nÄ±n önüne çÄ±karÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BaÅŸvuruda, güvenlik güçlerinin orantÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde ateÅŸli silahlarla kitle üzerine hedef gözetmek suretiyle ateÅŸ ettiÄŸini ve bunun Anayasa ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi'nde (AÄ°HS) düzenlenen yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n ihlal ettiÄŸini ve soruÅŸturmanÄ±n takipsizlikle neticelendirilmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n etkin bir soruÅŸturma yürütülmediÄŸini gösterdiÄŸine dikkat çekti. AyrÄ±ca baÅŸvuruda katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± kaybeden 3 kiÅŸi ve yaralÄ± 1 kiÅŸi için 650 bin Türk LirasÄ± tazminat da talep edildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 11:11

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