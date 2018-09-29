FotoÄŸraf: Evrensel
Ä°zmir'de midibÃ¼s Ã§aya uÃ§tu: 5 iÅŸÃ§i yaralandÄ±
Ä°zmir'Ä±n KÄ±nÄ±k ilÃ§esinde minibÃ¼sÃ¼n Ã§aya uÃ§masÄ± sonucu,Â Ã¶zel bir maden ocaÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 5 Ã‡inli iÅŸÃ§i, yaralandÄ±.Â
Ä°zmir'in Elmadere Mahallesi yolunda dün saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda, minibüsün çaya düÅŸmesi sonucu 5 maden iÅŸçisi yaralandÄ±.
Özel bir ÅŸirkete ait kömür madeni ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan 11 Çinli iÅŸçinin çarÅŸÄ±ya gitmek üzere bindikleri minibüsü kullanan F.Y yönetimindeki minibüs, Asar mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± su seviyesi düÅŸük olan çaya uçtuÄŸu belirtildi.
Kazada araçta bulunan iÅŸçilerden GuobÄ±n LuÄ± (45), ZÄ±hÄ±hua Zhang (44), Fenggao Zhang (36), Shaogang LÄ±an (26) ve TÄ±ejun Huang (50) yaralandÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu belirtildi.
Ehliyetsiz sürücüsü F.Y., ifadesi alÄ±nmak üzere KÄ±nÄ±k Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na götürüldü. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 10:19