İzlanda’da kutlamalar bitti, ırkçılık tartışmaları sürüyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İzlanda’nın bağımsızlığını kazanmasının 100. yıldönümü dolayısıyla haziran ayında yapılan kutlamaların üzerinden 3 ay geçmesine rağmen ırkçılıkla suçlanan Danimarka Parlamento Başkanı Pia Kjaersgaard’ın İzlanda Parlamentosunda konuşma yapmasına yönelik tepki ve tartışmalar sürüyor.

Bu hafta başında parlametoya yazılı bir önerge veren Korsan Partisi Başkanı Jon Olafsson, Kjaersgaard’ın neden ve kimler tarafından kutlamalara davet edildiğinin ve davetle ilgili milletvekillerine daha önceden yeterli bilgi verilip verilmediğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. Olafsson konunun parlamentoda ele alınarak tartışılmasını da talep etti.

Korsan Partisi, İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson’u Kjaersgaard’ın parlamentoya davet edildiğini milletvekillerine zamanında haber vermemek ve gizlemekle suçluyor.

KORSAN PARTİSİ KUTLAMALARA KATILMAMIŞTI

Korsan Partisi, ırkçı ve faşist olmakla suçladığı Danimarka Halk Partisi eski Başkanı ve Danimarka Meclis Başkanı Pia Kjaersgaard’ın İzlanda parlamentosunda konuşma yapmasına müsaade edilmesini protesto etmiş ve parlamentoda düzenen kutlamalara katılmamıştı. Parlamentoda Korsan Parti adına Sunna Evarsdottir’in konuşma yapması kararlaştırmıştı. Parti, kutlamaları boykot edince Evarsdottir, konuşmasını filme alarak sosyal medyada yayımladı. İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson’u “sömürgeci bir ülkenin temsilcisini” kutlamalara davet etmekle eleştiren Evarsdottir, Kjaersgaard’ı da ırkçı ve faşist olmakla suçladı. Evarsdottir, asıl tehlikenin sığınmacılar ve göçmenlerden değil İzlanda’ya davet edilen ve özellikle de ülkenin bağımsızlığının 100. yıldönümü kutlamalarına katılan İskandinavya’nın popülist ve faşist partilerden geldiğini söyledi.

SOSYAL DEMOKRAT VEKİLLERDEN DE TEPKİ

Muhalefette bulunan Sosyal Demokrat Parti üyesi bazı milletvekilleri de, Kjaersgaard’ın konuşması sırasında parlamentoyu terk etmişti. Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Gudmundor Andri Thorsson da, Kjersgaard’u İzlandalılara düzen vermeye çalışan sömürgeci bir ülkenin temsilcisi gibi davranmakla suçladı. Ayrıca Danimarka’da yayımlanan İnformation gazetesine Kjaersgaard’u eleştiren bir makale yazdı.

Kjaersgaard ise, kutlamalarda kendisine yönelik protestoların İzlanda’da iç politikaya yönelik olduğunu öne sürdü.

PARLAMENTO BAŞKANININ İSTİFASINI İSTEDİ

Bağımsızlık kutlamaları için bütçeden 45 milyon kron kaynak aktarılmıştı. Ancak kutlamaların 87 milyon krona malolduğunun anlaşılması da tepkilerin daha da armasına yol açtı. Korsan Partisi Milletvekili Snaebjörn Brynjansson, kutlamaların gerçeklerden kopuk yeteneksiz politikacılar tarafından örgütlendiğini söyledi. Olanların baş sorumlunun İzlanda Parlamentosu Başkanı J. Sigfusson olduğunu belirterek istifa etmesini istedi.

KUTLAMALARA SADECE 300 KİŞİ KATILDI

İzlanda’nın bağımsızlık kutlamalarına 7 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyordu. Ancak katılm beklentilerin çok altında oldu ve kutlamalara 300 kişi katıldı.

Korsan Parti, katılımın düşük olmasının Kjaersgaard(ın davet edilmesinin kaynaklandığını söylerken Yeşiller lideri ve Başbakan Katrin Jokobsdottir, kutlamalara beklentilerin çok altında katılımın düşündürücü olduğunu ancak kutlamaların “fiyasko” olarak değerlendirilemeyeceğini söylemekle yetindi.

Korsan Parti'nin kutlamalarla ilgili önergesinin önümüzdeki ay parlamentoda ele alınıp tartışılması bekleniyor.

İZLANDA’NIN BAĞIMSIZLIĞI

1 Aralık 1918 günü Danimarka ile İzlanda arasında imzalanan ‘Birleşme Anlaşması’yla İzlanda’nın özerk bir devlet olma hakkı kabul edildi. 31 Aralık 1943’te ise Danimarka ile 25 yıllık anlaşma sona erdi. Yapılan refarandum sonucu İzlanda, 17 Haziran 1944 tarihinde tam bağımsız bir devlet olduğunu ilan etti.