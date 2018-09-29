FotoÄŸraf: Eren Bozkurt/AA
Adanaâ€™da kÄ±sa film Ã¶dÃ¼lleri verildi
25. UluslararasÄ± Adana Film Festivali'nde, UluslararasÄ± KÄ±sa Film, Ulusal Ã–ÄŸrenci Filmleri ve Adana KÄ±sa Film yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¶dÃ¼ller verildi.
25. UluslararasÄ± Adana Film Festivali'nde, UluslararasÄ± KÄ±sa Film, Ulusal ÖÄŸrenci Filmleri ve Adana KÄ±sa Film yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda dereceye girenlere ödülleri verildi. 75'inci YÄ±l Sanat Galerisi'nde sunuculuÄŸunu Oylum Talu’nun yaptÄ±ÄŸÄ± ödül töreni, festivalin tarihçesinin anlatÄ±lmasÄ±yla baÅŸladÄ±. KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan UluslararasÄ± KÄ±sa Film, Ulusal ÖÄŸrenci Filmleri ve Adana KÄ±sa Film yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
110 ülkeden 3 bin 111 baÅŸvurunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 45'inin ana jürinin önüne çÄ±kmaya hak kazandÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± KÄ±sa Film YarÄ±ÅŸmasÄ±'nda ödüle layÄ±k görülen film ve yönetmenler ÅŸöyle:
Kurmaca dalÄ±nda en iyi film: Grandfather (Amar Kaushik)
Deneysel dalda en iyi film: If The World SpÄ±nned (Leonardo Martinelli)
CanlandÄ±rma dalÄ±nda en iyi film: The VoÄ±ce Over (Claudia Cortes Espejo, Lora D'Addazio, Mathilde Remy)
Belgesel dalda en iyi film: Memorandum (Jennifer Lara)
Mansiyon ödülü: BÄ±tter Sea (Fateme Ahmadi)
Ulusal ÖÄŸrenci Filmleri YarÄ±ÅŸmasÄ± 28 filmin seçici kurul tarafÄ±ndan izlendiÄŸi yarÄ±ÅŸmada ödüle layÄ±k görülen film ve yönetmenler ÅŸöyle:
En iyi kurmaca film: Her Åžey Yolunda (Metehan ÅžereflioÄŸlu/Dokuz Eylül Üniversitesi)
En iyi deneysel film: Cehman (Müfit Güzel/Mersin Üniversitesi)
En iyi canlandÄ±rma film: 3 Duvar (Aysun Karaosman/Marmara Üniversitesi)
En iyi belgesel film: KurbaÄŸa AvcÄ±larÄ± (Batuhan Kurt/Dokuz Eylül Üniversitesi)
Jüri özel ödülü: ÇalÄ±kuÅŸu (Esra YÄ±ldÄ±rÄ±m/Selçuk Üniversitesi)
Jüri özel ödülü: Giderayak (Özgür Cem Aksoy/ Dokuz Eylül Üniversitesi)
Adana KÄ±sa Film YarÄ±ÅŸmasÄ± 9 filmin seçici kurul tarafÄ±ndan izlendiÄŸi yarÄ±ÅŸmada ödüle layÄ±k görülen film ve yönetmenler ÅŸöyle:
Orhan Kemal birincilik ödülü: YÄ±kÄ±k Kentler Senfonisi (Kerem Sürmeli)
YaÅŸar Kemal ikincilik ödülü: SÄ±nÄ±f (Elif Parlak)
Muzaffer Ä°zgü üçüncülük ödülü: TaÅŸköprü'yü Kim YaptÄ± (Ümit Güç) (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)