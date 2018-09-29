Meteoroloji'den Ä°stanbul ve Ã§evresi iÃ§in gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji, Marmara BÃ¶lgesinin batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul Ã§evrelerinde, saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Marmara Bölgesi'nin batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul çevrelerinde saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak.

ParçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgenin batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul çevrelerinde saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak öngörülüyor.

Kuzey ve KuzeydoÄŸu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceÄŸi tahmin edilen rüzgar nedeniyle yaÅŸanabilecek ulaÅŸÄ±mda aksamalar ile bazÄ± olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 08:41

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