Messi milli takÄ±m kadrosunda yer almadÄ±

Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n Irak ve Brezilya ile oynayacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nÄ±n kadrosuna Lionel Messi Ã§aÄŸrÄ±lmadÄ±.

Ä°spanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen yÄ±ldÄ±z futbolcu Lionel Messi, Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n Irak ve Brezilya ile oynayacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maçlarÄ±nÄ±n kadrosunda yer almadÄ±.

Arjantin Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, milli takÄ±mÄ±n 11 Ekim'de Irak, 16 Ekim'de ise Brezilya ile oynayacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maçlarÄ±ndaki kadrosu belli oldu.

BarcelonalÄ± yÄ±ldÄ±z Lionel Messi, Arjantin'in Guatemala ve Kolombiya ile ay baÅŸÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maçlarÄ±nda olduÄŸu gibi yine kadroya çaÄŸrÄ±lmadÄ±.

Konu hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, son Dünya KupasÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan Messi'nin sene sonuna kadar milli takÄ±mda yer almayÄ± düÅŸünmediÄŸini hatÄ±rlatarak, "Messi ile yeniden konuÅŸtum ve milli takÄ±ma dönmek için henüz uygun zamanÄ±n gelmediÄŸine karar verdik." ifadelerini kullandÄ±.

Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n kadrosunda, Manchester Cityli Sergio Aguero, Paris Saint-Germainli Angel Di Maria ve MilanlÄ± Gonzalo Higuain'in de yer almamasÄ± dikkati çekti.

Kadroya davet edilen oyuncular ÅŸöyle:

Kaleciler: Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Real Sociedad), Sergio Romero (Manchester United) .

Defans: Nicolas Otamendi (Manchester City), Renzo Saravia (Racing), Juan Foyth (Tottenham), Fabricio Bustos (Independiente), German Pezzella (Fiorentina), Alan Franco (Independiente), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Walter Kannemann (Gremio), Nicolas Tagliafico (Ajax).

Orta saha: Eduardo Salvio (Benfica), Marcos Acuna (Sporting Lisbon), Rodrigo De Paul (Udinese), Roberto Pereyra (Watford), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Leandro Paredes (Zenit), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisbon), Maximiliano Meza (Independiente), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Franco Cervi (Benfica), Franco Vazquez (Sevilla), Exequiel Palacios (River Plate).

Forvet: Gonzalo Martinez (River Plate), Cristian Pavon (Boca Juniors), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina), Angel Correa (Atletico Madrid) (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 08:37

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