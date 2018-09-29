Eren Erdem'in annesi: YendiÄŸim kansere yeniden yakalandÄ±m

CHP PM Ã¼yesi Eren Erdem'in annesi HÃ¼sniye Erdem, oÄŸlunun tahliye edilmemesine tepki gÃ¶sterdi.

CHP Parti Meclis üyesi Eren Erdem 93 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu. Tek kiÅŸilik hücrede tutulan Eren Erdem’in annesi Hüsniye Erdem dün görülen duruÅŸmada Eren Erdem'e yeniden tutukluluk kararÄ± çÄ±kmasÄ±na tepki gösterdi.

Daha önce tiroid kanserini yenen anne Erdem, “OÄŸlumun tutuklanmasÄ±yla yendiÄŸim kansere yeniden yakalandÄ±m. ÇocuÄŸumu zindana, beni cehenneme attÄ±lar” dedi.

Seyhan AvÅŸar'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Hüsniye Erdem'in Cumhuriyet'te yer alan açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

Eren Erdem iÃ§in tutukluluÄŸun devamÄ± kararÄ± verildi

'TÜRKÄ°YE'DE ADALET YOK'

â– "OÄŸlumla çok uÄŸraÅŸtÄ±lar. Milletvekili olduÄŸu gündem beri sürekli uÄŸraÅŸÄ±ldÄ±. OlmadÄ±k iftiralar attÄ±lar. Eren için Ä°ranlÄ± vs. dediler, benim ismimi deÄŸiÅŸtirdiler, iftira üstüne iftira attÄ±lar. Eren vekil olduktan sonra ben ÅŸeker hastasÄ± oldum. Dayanacak gücüm kalmadÄ±. OÄŸlumun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dosyadaki iddialar boÅŸ. Bir ÅŸeylerin olmadÄ±ÄŸÄ± dosyada tutuklu yargÄ±lanÄ±yor. Türkiye’de adalet yok. Adalet olsa oÄŸlum tutuksuz yargÄ±lanÄ±rdÄ±. OÄŸlunun tedavisi için yurtdÄ±ÅŸÄ±na gidecekti. Kaçacak dediler. Kaçacak insan Türkiye’de iÅŸ yeri kurar mÄ±?"

'YAZIKLAR OLSUN BU DEVLETE'

â– "Evet. Zaten beni de en çok bu durum üzüyor. Kanseri atlatmÄ±ÅŸtÄ±m. Eren cezaevine girince yine kanser hastasÄ± oldum. Sürekli acillerdeyim. Küçük oÄŸlum interneti kapattÄ±. Bir ÅŸeyleri görmeyeyim, okumayayÄ±m diye. Biri askerde, diÄŸeri cezaevinde bir anne bu kadar yalnÄ±z mÄ± bÄ±rakÄ±lÄ±r? YazÄ±klar olsun bu devlete."

â– "Gidemiyorum. Ä°lk gittiÄŸimde yakÄ±nlarÄ±m tembihlemiÅŸti sakÄ±n aÄŸlama diye. BÄ±rakÄ±n aÄŸlamayÄ± çocuÄŸumun yanÄ±nda görüÅŸte bayÄ±ldÄ±m. Her cezaevine gittiÄŸimde kötü ÅŸeyler yaÅŸÄ±yorum. CiÄŸerim yanÄ±yor. DayanamÄ±yorum."

â– "Torunum babasÄ±na çok düÅŸkün. Mümkün oldukça yaÅŸananlarÄ± ona yansÄ±tmamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. ‘BabacÄ±m gel’ diyor. Ben dayanamÄ±yorum bu sürece, küçücük çocuk nasÄ±l dayansÄ±n?" (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 08:23

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