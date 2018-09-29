Endonezya'da 7,7 ÅŸiddetinde deprem: Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± 48'e yÃ¼kseldi

Endonezyaâ€™nÄ±n Sulawesi AdasÄ±â€™nda meydana gelen depremde en az 48 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 356 aÄŸÄ±r yaralÄ±nÄ±n olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Endonezya'nÄ±n Sulawesi AdasÄ±’nda meydana gelen 7,7 büyüklüÄŸündeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunamide 48 kiÅŸinin öldüÄŸü ve 356 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ulusal Afet AjansÄ± Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanÄ±n Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde ÅŸu ana kadar 48 kiÅŸinin öldüÄŸü ve 356 yaralÄ± olduÄŸu bilgisinin kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Can kayÄ±plarÄ± ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin bilgilerin sadece eyaletin baÅŸkenti Palu’yu kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Nugroho, Donggala bölgesinden henüz bir bilgi ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini ifade etti.

Bölgede elektrik ve internet hatlarÄ±ndaki kesinti nedeniyle iletiÅŸim de sorun yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Nugroho, bin 400 kiÅŸilik arama kurtarma ekibinin bölgede çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü kaydetti.

FotoÄŸraf: EPA-EFE/BNPB HANDOUT

Öte yandan yetkililer, Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie HavalimanÄ±'nÄ±n uçuÅŸ pistinin 500 metrelik alanÄ±nda hasar görmesinden dolayÄ± yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmada kullanÄ±labilir durumda olan 2 bin metrelik alan için daha uygun uçaklarÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoÄŸusunda yerin 10 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen 7,7 büyüklüÄŸündeki sarsÄ±ntÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliÄŸe kadar tsunami dalgalarÄ± vurdu.

Lombok AdasÄ±'nda temmuz sonu ve aÄŸustos ayÄ±nda 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüÄŸünde depremler meydana gelmiÅŸ, 450 binden fazla kiÅŸiyi etkileyen depremlerde 563 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. â€¨

"Pasifik AteÅŸ Çemberi" olarak adlandÄ±rÄ±lan deprem ve volkan kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alan Endonezya'da, 26 AralÄ±k 2004'te 9,1 büyüklüÄŸündeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami sonucu bölgedeki diÄŸer ülkeleri de kapsayan geniÅŸ bir alanda 230 bin kiÅŸi ölmüÅŸtü. (Cakarta/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 08:10

www.evrensel.net