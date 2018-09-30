Endonezya'da 7,7 ÅŸiddetinde deprem: Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± 42'ye yÃ¼kseldi

Endonezyaâ€™nÄ±n Sulawesi AdasÄ±â€™nda meydana gelen deprem ve tsunamide yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 420'ye yÃ¼kseldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Endonezya’nÄ±n Sulawesi AdasÄ±’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunamide ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 420'ye yükseldiÄŸi bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Ulusal Afet AjansÄ± Yönetimi (BNPB), deprem ve ardÄ±ndan tsunaminin etkili olduÄŸu Palu kentinde ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 420’ye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°letiÅŸim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberde, bölgede altyapÄ± ve toprak kaymalarÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±mda sorunlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Öte yandan Palu’daki Endonezya Ordu Merkezi yetkilileri, ÅŸu ana kadar ölenlerden 405'inin kimliÄŸinin belirlendiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Bölgede elektrik kesintisinin devam ettiÄŸini ifade eden yetkililer, yakÄ±t, gÄ±da ve özellikle içme suyunda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo’nun da incelemelerde bulunmak üzere bugün bölgeye geçeceÄŸi belirtildi.

FotoÄŸraf: EPA-EFE/BNPB HANDOUT

Dün akÅŸam, bölgede yaÅŸayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kiÅŸinin kaybolduÄŸu, yaklaÅŸÄ±k 17 bin kiÅŸinin de tahliye edildiÄŸi kaydedilmiÅŸti.

Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo, arama kurtarma faaliyetlerine destek amacÄ±yla bölgeye askeri birlik gönderilmesi talimatÄ± vermiÅŸ, depreme iliÅŸkin tüm birimlerin harekete geçmesi amacÄ±yla da bölgede acil durum ilan edilmiÅŸti.

FotoÄŸraf: Mast Irham/EPA-EFE-AA

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoÄŸusunda yerin 10 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen 7,7 büyüklüÄŸündeki sarsÄ±ntÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Donggala ve Palu kentlerini 3 ve 6 metre yüksekliÄŸinde tsunami dalgalarÄ± vurmuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Mast Irham/EPA-EFE-AA

Lombok AdasÄ±'nda temmuz sonu ve aÄŸustos ayÄ±nda 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüÄŸünde depremler meydana gelmiÅŸ, 450 binden fazla kiÅŸiyi etkileyen depremlerde 563 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

FotoÄŸraf: Mast Irham/EPA-EFE-AA

"Pasifik AteÅŸ Çemberi" olarak adlandÄ±rÄ±lan deprem ve volkan kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alan Endonezya'da 26 AralÄ±k 2004'te 9,1 büyüklüÄŸündeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami sonucu bölgedeki diÄŸer ülkeleri de kapsayan geniÅŸ bir alanda 230 bin kiÅŸi ölmüÅŸtü. (Cakarta/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 07:33

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