Endonezya'da 7,7 ÅŸiddetinde deprem: Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± 384'e yÃ¼kseldi

Endonezyaâ€™nÄ±n Sulawesi AdasÄ±â€™nda meydana gelen depremde en az 384 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

Endonezya'nÄ±n Sulawesi AdasÄ±’nda dün meydana gelen 7,7 büyüklüÄŸündeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunamide hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 384'e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Endonezya televizyonun haberine göre, Ulusal Afet AjansÄ± Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanÄ±n Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde ölenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 384'e yükseldiÄŸini belirtti.

Bölgede elektrik ve internet hatlarÄ±ndaki kesinti nedeniyle iletiÅŸimde sorun yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Nugroho, bin 400 kiÅŸilik arama kurtarma ekibinin bölgede çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü kaydetti.

FotoÄŸraf: EPA-EFE/BNPB HANDOUT

Can kayÄ±plarÄ± ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin bilgilerin sadece eyaletin baÅŸkenti Palu’yu kapsadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Palu'da yüzlerce kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, binlerce evin hasar gördüÄŸü ve yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Öte yandan yetkililer, Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie HavalimanÄ±'nÄ±n uçuÅŸ pistinin 500 metrelik alanÄ±nda hasar oluÅŸmasÄ±ndan ötürü yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmada pistin kullanÄ±labilir 2 bin metrelik kÄ±smÄ± için daha uygun uçaklarÄ±n iniÅŸ kalkÄ±ÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoÄŸusunda yerin 10 kilometre derinliÄŸinde dün meydana gelen 7,7 büyüklüÄŸündeki sarsÄ±ntÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliÄŸe kadar tsunami dalgalarÄ± vurmuÅŸtu. (Cakarta/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 11:41

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