Sedanur cinayetinde 3 tutuklama

Kars'ta kaybolduktan sonra cansÄ±z bedeni bulunan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur GÃ¼zel'in cinayetine iliÅŸkin 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesine baÄŸlÄ± PaslÄ± köyünde, cansÄ±z bedeni bulunan Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili 3 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mehmet Fatih Camgöz tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"Sedanur Güzel’in kaybolmasÄ± ve cesedinin bulunmasÄ± olayÄ±na iliÅŸkin olarak kamuoyuna açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± zarureti hâsÄ±l olmuÅŸtur. 16.09.2018 günü kaybolan Sedanur Güzel’in cesedinin 23.09.2018 günü Kars’Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesi PaslÄ± köyüne 1 kilometre mesafede taÅŸlarÄ±n altÄ±na gizlenmiÅŸ olarak bulunmasÄ± olayÄ±yla ilgili olarak yürütülen soruÅŸturma çerçevesinde, gerek ÅŸüphelilerden birinin itiraflarÄ± gerekse klasik otopsi bulgularÄ±na göre Sedanur Güzel’in öldürüldüÄŸü belirlenmiÅŸtir. Cinsel istismarÄ±n bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ± ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir. Bu inceleme devam etmektedir. Olayla ilgili olarak KaÄŸÄ±zman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca olayla ilgisi olduÄŸu deÄŸerlendirilen üç ÅŸüpheli ÅŸahÄ±s 28/09/2018 günü tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiÅŸlerdir. OlayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±na yönelik olarak soruÅŸturma Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koordinesinde titizlikle yürütülmekte olup yeni bir geliÅŸme olmasÄ± halinde kamuoyuna ayrÄ±ca bilgi verilecektir. (DHA)

CansÄ±z bedeni bulunan Sedanur GÃ¼zel, topraÄŸa verildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 07:37

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