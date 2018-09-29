Bayern MÃ¼nih'in bileÄŸini ilk bÃ¼ken Hertha Berlin oldu
Bayern MÃ¼nih, Bundesliga'nÄ±n 6. haftasÄ±nda Hertha Berlin'e 2-0 yenilerek ligdeki ilk maÄŸlubiyetini aldÄ±.
Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasÄ±nda Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'e 2-0 yenildi.
Ligde ilk puan kaybÄ±nÄ± geçen hafta Augsburg karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± beraberlikle yaÅŸayan Bayern Münih, Olimpiyat StadÄ±'nda Hertha Berlin'in konuÄŸu oldu.
Hertha Berlin'e 23. dakikada penaltÄ±dan Vedad Ibisevic ve 44. dakikada Ondrej Duda'nÄ±n gollerine engel olamayarak 2-0 kaybeden Bayern Münih, sezonun ilk maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±.
Bu sonuçla Bundesliga'da son 6 yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu Bayern Münih, 13 puan ve maç fazlasÄ±yla liderlik koltuÄŸunda oturmaya devam ederken, aynÄ± puana sahip Hertha Berlin ise averaj farkÄ±yla ikinci sÄ±raya yükseldi.
BUNDESLIGA'DA HAFTANIN PROGRAMI
CUMARTESÄ°
16.30 Hoffenheim-RB Leipzig
16.30 Nürnberg-F. Düsseldorf
16.30 Schalke 04-Mainz 05
16.30 Stuttgart-Werder Bremen
16.30 Wolfsburg-Mönchengladbach
19.30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund
PAZAR
16.30 Eintracht Frankfurt-Hannover 96
19.00 Augsburg-Freiburg. (SPOR SERVÄ°SÄ°)