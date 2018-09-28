Ä°ÅŸ cinayetinden patron deÄŸil 20 gÃ¼nlÃ¼k iÅŸÃ§i kusurlu!

Manisa Organize Sanayi BÃ¶lgesinde iÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Hasan Songur'la ilgili skandal iddianame: 20 gÃ¼nlÃ¼k iÅŸÃ§i Hasan Songur tali kusurlu.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Sarp Plastik ve KalÄ±p Sanayi’de iÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Hasan Songur’un ölümü ile ilgili düzenlenen iddianame kabul edildi, Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açÄ±ldÄ±. Ä°ddianamede 20 günlük iÅŸçi Hasan Songur “tali kusurlu” sayÄ±lÄ±rken, Songur’un avukatÄ± “Kesinlikle hukuka aykÄ±rÄ±” dedi. Ä°ddianamede patrona dair bir suçlamada bulunulmadÄ±.

AtamasÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için fabrikada çalÄ±ÅŸan ve iÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Sosyal Bilgiler ÖÄŸretmeni Hasan Songur’un ölümüne iliÅŸkin dava açÄ±ldÄ±. Ä°ddianamede, düzenlenen bilirkiÅŸi raporunda, iÅŸ güvenliÄŸi eÄŸitimi almayan ve sadece 20 gün çalÄ±ÅŸan Hasan Songur’un tali kusurlu olduÄŸu bildirildi. Ancak Songur’un babasÄ±nÄ±n fabrika yönetiminden ÅŸikayetçi olmasÄ±na karÅŸÄ±n iddanamedede Sarp Plastik AÅž’nin yönetim kurulu yer almadÄ±.

Hasan Songur’un ailesinin avukatÄ± Özgür Metin, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Fabrika müdürü, fabrika iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± ve vardiya sorumlusunun 85/1. maddesinde düzenlenen taksirle adam öldürme suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. Ä°ddianamede olayla ilgili fabrika müdürünün asli kusurlu, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± ve vardiya sorumlusunun tali kusurlu olduÄŸu, Hasan Songur’u Sarp Plastik’e gönderen taÅŸeron firma DeltaÅŸ Güvenlik yetkilisi hakkÄ±ndaki soruÅŸturmanÄ±n ayrÄ± bir soruÅŸturma dosyasÄ± üzerinden devam ettiÄŸi belirtildi” dedi.

HUKUKA KESÄ°NLÄ°KLE AYKIRI

Ä°ddianamede olayla ilgili düzenlenen bilirkiÅŸi raporuna da deÄŸinen Avukat Metin, “Hiçbir iÅŸ güvenliÄŸi eÄŸitimi almayan ve iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸmaya henüz 20 gün önce baÅŸlayan Hasan Songur’un da olayla ilgili tali kusurlu olduÄŸu beyan edildi” diye konuÅŸtu. Metin, “Hasan Songur taÅŸeron firma aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸe baÅŸladÄ±. Hiçbir güvenlik eÄŸitimi verilmeden baÅŸlayan bir iÅŸçiye tali kusur verilmesi hukuka kesinlikle aykÄ±rÄ±. Ceza mahkemesi kararlarÄ±nÄ±n iÅŸ kazalarÄ±nÄ± ve iÅŸ cinayetlerini engelleyici bir nitelikte olmasÄ± gerekir. Ä°ddianamelerin böyle düzenlenmesi gerekir, ancak Türkiye’de böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. ÖrneÄŸin Torunlar’da da ‘taksirle adam öldürme’den yargÄ±landÄ±lar ve her birinin cezasÄ±, para cezasÄ±na çevrildi. Soma’da da avukatlarÄ±n olasÄ± kastla ceza verilemesi yönündeki tüm itirazlarÄ±na raÄŸmen yine taksirle adam öldürmeden dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Biz tüm itirazlarÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z burada taksirle deÄŸil kesinlikle olasÄ± kast var. Çünkü iÅŸçiye 20 gün boyunca hiçbir iÅŸ güvenliÄŸi eÄŸitimi vermiyorlar” dedi.

‘FABRÄ°KA SAHÄ°PLERÄ°NÄ°N SORUMLULUÄžU AÇIK’

Manisa Organize Sanayi’de ölümlü iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n artÄ±k sÄ±klÄ±kla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Metin, “YaralanmalÄ± iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±k bilemiyoruz bile. Geçen günlerde Ä°ndesit’te de iÅŸ cinayeti olmuÅŸtu. Bu iddianamelerin ve mahkeme kararlarÄ±nÄ±n patronlarÄ±n iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerini eksiksiz almaya itecek, bu önlemleri almalarÄ± için onlarÄ± zorlayacak nitelikte olmasÄ± gerekir. Öte yandan Hasan Songur’un babasÄ± özellikle ifadesinde tüm yetkililerinden ÅŸikayetçi olmasÄ±na raÄŸmen iddianamede hiçbiri geçmedi. Bu konuda da itiraz edeceÄŸiz. Çünkü onlarÄ±n insiyatifi olmadan böyle bir çalÄ±ÅŸma ÅŸekli olamaz. Ä°ÅŸ cinayetinde fabrika sahiplerinin de sorumluluÄŸu açÄ±k” diye konuÅŸtu.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 23:07

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