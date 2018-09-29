Macronâ€™la Trump arasÄ±ndaki fark

Avrupa'nÄ±n gÃ¼ndeminde bu hafta BM genel kurulu, Macron ve Trump'Ä±n konuÅŸmalarÄ± ve Almanya'da Angela Merkel iktidarÄ±nÄ±n sonu geldiÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ± vardÄ±

Hafta içinde dünyanÄ±n birçok devleti BM genel kurulu kürsüsünde dünyanÄ±n sorunlarÄ±na yönelik konuÅŸmalarda bulundu. Bu konuÅŸmalarda en fazla dikkat çekenlerden birisi Emmanuel Macron’un ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’a sözde karÅŸÄ± gelen konuÅŸmasÄ± oldu. Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± kulaÄŸa hoÅŸ gelen sözler etrafÄ±nda aslÄ±nda giderek zayÄ±flayan FransÄ±z emperyalizminin uluslararasÄ± düzeyde gerici çÄ±karlarÄ±nÄ± savunmaya yönelik izleyeceÄŸi politikaya dikkat çekmiÅŸ oldu.

‘MACRON KENDÄ°NÄ° SABOTE EDÄ°YOR’

Fransa’da yayÄ±nlanan Humanite gazetesinden çevirdiÄŸimiz makalede, aslÄ±nda Macron’la Trump’Ä±n dünya tahlilleri arasÄ±nda özünde bir farkÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, sadece biçimsel farklÄ±lÄ±klarÄ±n olduÄŸuna dikkat çekildi.

Ä°ngiltere’de yayÄ±nlanan The Guardian gazetesinden çevirdiÄŸimiz yazÄ±da da, konuÅŸmakta oldukça baÅŸarÄ±lÄ± olan Macron’nun icraya gelince yetersiz olduÄŸunu ve bu yüzden Avrupa’ya ve diÄŸer ülkelere önderlik yapma hedeflerini kendi kendine sabote ettiÄŸi düÅŸüncesinde.

ALMANYA’DA MERKEL’Ä°N GELECEÄžÄ° TARTIÅžILIYOR

Almanya’da ise iktidardaki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Federal Meclis Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini BaÅŸbakan Angela Merkel’in desteklediÄŸi ve 13 yÄ±ldÄ±r bu görevi yürüten Volker Kauder’in beklenmedik ÅŸekilde kaybetmesiyle “Merkel’in sonu geldi mi” sorusu tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Büyük koalisyonun halkÄ±n gerçek sorunlarÄ±yla ilgilenmek yerine kendi iç sorunlarÄ±yla uÄŸraÅŸmasÄ± da yönetim krizi olarak nitelendiriliyor ve krizden çÄ±kÄ±ÅŸ yollarÄ± aranÄ±yor.

MACRON’UN POPÜLÄ°ZMÄ°NÄ°N KARÅžITLIÄžI: SADECE KONUÅžMAK YETMEZ

BaÅŸyazÄ±

The Guardian

Fransa cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n iç politikasÄ±, küresel çapta milliyetçilik ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± mücadelenin önderi olma hedefini baltalÄ±yor.

Emmanuel Macron’nun BirleÅŸmiÅŸ Milletler’de Donald Trump’tan sonra kürsüye geçmesi, olumlu iz bÄ±rakma hedefini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±. CoÅŸkulu bir ÅŸekilde insan haklarÄ±nÄ± baz alan ülkeler arasÄ± iÅŸ birliÄŸi savunmasÄ±, ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n gösteriÅŸli bireysellik konuÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± bir azarlama oldu. AynÄ± günün sabahÄ±, Trump’Ä±n “küreselleÅŸmeyi” reddetmesi soÄŸuk bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

UluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸine baÄŸlÄ±lÄ±k Macron’un tercih ettiÄŸi tarz, ve bunda gayet baÅŸarÄ±lÄ±. 2017’de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± “Ulusal Cephe” adayÄ± Marine Le Pen’e karÅŸÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± seçim kampanyasÄ±nÄ±n büyük bir kÄ±smÄ± Avrupa projesini savunmak üzerine kurulmuÅŸtu. Kendisini kÄ±tadaki popülizmi yenebilecek ve önümüzdeki mayÄ±sta seçim yapacak olan Avrupa Parlamentosunda “ilerici” bir koalisyon kurabilecek lider olarak görüyor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler’de bu mesajÄ±nÄ± dünyaya götürdü, küresel yönetimin yenilenme çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±; “insani yüzü olan yeni bir dünya düzeni”.

Beyaz Saray’da Trump olduÄŸu sürece, liberal demokrasiyi dünyada savunanlara ihtiyaç var. Ve Angela Merkel, Alman BaÅŸbakanÄ± olarak 13’üncü yÄ±lÄ±nda gittikçe bölünen bir koalisyonla boÄŸuÅŸurken AB’nin dinamik bir lidere ihtiyacÄ± var. Bu rolü üstlenmek isteyen Macron için problem, konuÅŸmadaki yeteneÄŸi ve söylediklerini hayata geçirme arasÄ±ndaki boÅŸluk.

ELÄ°T VE KENDÄ°NÄ° BEÄžENMÄ°Åž BÄ°R KARÄ°KATÜR

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde “en az kötü olan aday” olarak kazandÄ± ve popülerliÄŸi düÅŸük. Ä°ç politikasÄ±nda zor reformlarÄ± gerçekleÅŸtirdi ama bunlarÄ±n ekonomik ya da sosyal getirilerinin olduÄŸuna dair elinde birÅŸey yok. Ve konuÅŸmalarÄ± daha önce yazÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± zaman, konuÅŸtuÄŸunda elit ve kendini beÄŸenmiÅŸ bir tavÄ±r alan bir karikatür gibi davranma huyu var; en son iÅŸsiz bir adama yolun öbür tarafÄ±na geçse iÅŸ bulabileceÄŸini söylemiÅŸti.

Macron, söz verdiklerini gerçekleÅŸtirebileceÄŸini daha kanÄ±tlamadan, kendi reformcu statüsüne fazla güvenme riskini de taÅŸÄ±yor ve kendi hayallerini böylece sabote ediyor. Avrupa’da dayanÄ±ÅŸmayÄ± çürüten yabancÄ± düÅŸmanÄ± hareketleri kÄ±namasÄ± doÄŸru bir hareket ama ötekileÅŸtirilmiÅŸ insanlarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± sömüren milliyetçilere karÅŸÄ± bir savaÅŸÄ±n etkili olmasÄ± için o ötekileÅŸtirilmiÅŸ insanlara merhamet gösterilmesini gerektirir.

Macron’nun AB karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ekonomik ve kültürel nedenlerini anlayÄ±p anlamadÄ±ÄŸÄ± da çok belli deÄŸil. Brexit’e tutumu -diÄŸer liderlere, Theresa May’e karÅŸÄ± sert bir tutum almalarÄ±na teÅŸvik etmesi bunun göstergesi- AB’ye karÅŸÄ± politikalarÄ±n ülkeleri çÄ±kmaza götüreceÄŸini göstermeyi amaçlÄ±yor. Ä°kaz etmeyi amaçlamasÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±r ama bu politikanÄ±n fazla sert bir ÅŸekilde uygulanmasÄ± basiretsiz. DiÄŸer AB ülkelerinin Ä°ngiltere örneÄŸini takip etmesi çok uzak bir olasÄ±lÄ±k. Daha büyük tehlike Brüksel’in hiç esneklik göstermeyerek Ä°ngiltere’yi liberal olmayan tehlikeli bir tepkiye doÄŸru itmesi.

Macron, Avrupa yanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± geniÅŸ çapta savunmakta haklÄ±, ama mutlakçÄ± tutumu ile sakinleÅŸtirmek istediÄŸi güçleri provoke etme riskini taÅŸÄ±yor. Liberal küresel düzeni savunurken iyi konuÅŸuyor am bu düzenin kendilerini yarÄ± yolda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissedenleri de dinlerse iyi yapar.

(Çeviren: ÇÄ±nar Altun)

EMMANUEL MACRON’UN SAHTE ELEÅžTiRiLERi

Pierre BARBANCEY

Humanite

(Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±) Emmanuel Macron yanÄ±ltmayÄ± biliyor. SalÄ± günü BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kürsüsünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, ABD’li olmayan her ÅŸeyi eleÅŸtiren bir Donald Trump ile uluslararasÄ± düzeyde yalnÄ±zlaÅŸmadan ne pahasÄ±na olursa olsun kaçmak isteyen bir Hasan Ruhani arasÄ±nda, FransÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ±, çok taraflÄ±lÄ±ÄŸÄ±n savunucusu olarak, hiç kimsenin reddedemeyeceÄŸi sözler ve deÄŸerlendirmelerde bulundu ve diÄŸerlerine göre yükselerek mesafe almak istedi.

KonuÅŸmasÄ±na baÅŸlar baÅŸlamaz “Hepimiz burada mükemmel bir gelecek umudu için bulunuyoruz, yani gelecek kuÅŸaklarÄ± savaÅŸ felaketinden kurtarmak, hak ve verilen söze uyma temeli üzerinden yükselen bir uluslararasÄ± düzen kurmak, insanlÄ±ÄŸÄ± ekonomik, sosyal ve ahlaki ilerlemelere doÄŸru yönlendirmek, daha fazla uygulanabilen özgürlükleri hayata geçirebilmek için buradayÄ±z” diye belirtti ve bu alanlarda atÄ±lan adÄ±mlardan dolayÄ± kendisini tebrik etti. Fakat kendisi de “Westfalyen liberal uluslararasÄ± düzenin bugün derin bir kriz içinde” olduÄŸunu kabul ediyor. Neden? “Çünkü, kÄ±smen kendi kendini regule etmede baÅŸarÄ±sÄ±z oldu. Zira, ekonomik, mali, çevresel ve iklimsel kaymalarÄ± bugünün gerekliliklerine uygun cevabÄ± hala bulamadÄ±”.

Bu konuÅŸmada çeliÅŸkiye dikkat çeken birinci pürüz: Otoregulasyonun iÅŸlemediÄŸini, yani bu sistemin kopmaz parametresinin çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Fakat bu sorun üzerinde hiç durmadÄ±, ve dikkatleri baÅŸka bir zaafa çekmeyi tercih etti: Yani “var olan krizlere kolektif cevap verebilme kapasitesinde” olan iÅŸleyiÅŸ sorunlarÄ±na. KonuÅŸmasÄ±nÄ±n esas bölümünü BM’nin güç kaybetmesi ve çözüm sunamamasÄ±na yol açabilecek olan bu “parçalanmaya” ayrÄ±ldÄ±.

FransÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ± bu durumda olabilecek “üç yolu” tahlil etti. Ya bugünü her ÅŸeyin tekrar düzene girmesinden önce geçici bir kötü zaman olarak düÅŸünmek. Ya, ikinci hipotez olarak, “güçlünün yasasÄ±nÄ±n” egemen olacaÄŸÄ± bir durum olacak. Fakat bunun olabileceÄŸini kendisinde düÅŸünmediÄŸini belirtti. Tabii ki burada herkes Amerikan BaÅŸkanÄ±na seslendiÄŸini anladÄ±. Fakat konuÅŸmasÄ±na biraz daha yakÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aslÄ±nda teÅŸhir ettiÄŸi ÅŸeyin Trump’un tahlilleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aslÄ±nda sorunun sadece yöntem olduÄŸunu görülecektir. ÖrneÄŸin Ä°ran meselesinde bu böyledir. O da Beyaz saray gibi Tehran’Ä±n bölgede olumsuz bir rol oynadÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesini paylaÅŸÄ±yor. “Bugün (…) bölgesel gerilimleri arttÄ±rma deÄŸil, Iran politikalarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu

tüm nükleer, balistik, bölgesel kaygÄ±larÄ± masaya yatÄ±rmaya yönelik geniÅŸ bir ajanda sunmalÄ±yÄ±z, fakat bu diyalog ve çok taraflÄ±lÄ±k için yapÄ±lmalÄ±dÄ±r” diye vurgu yapÄ±yor Emmanuel Macron. “Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki kriz” sorununda da keza aynÄ± tavrÄ± sergiledi. Ä°ÅŸgal konusunda bir kelime bile kullanÄ±lmadÄ±. Bunun yerine “barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na ulaÅŸma olanaÄŸÄ±nÄ± tehdit eden atÄ±lan adÄ±mlardan” bahsetmeyi tercih ediyor. Fransa’nÄ±n Ä°srail’e yönelik “sarsÄ±lmaz dostluÄŸunu” hatÄ±rlattÄ±ktan sonra “tek taraflÄ± inisiyatifleri” reddetti – böylelikle Filistin devletini bir kez daha tanÄ±mayÄ± ret etmiÅŸ oldu –ve “dogmalardan, tarihsel tavÄ±rlardan çÄ±kmaya hazÄ±r olmalÄ±yÄ±z, pratikte olumlu deÄŸiÅŸikliklere neden olacaksa yeni inisiyatifler almalÄ±yÄ±z” fikrini savundu. Peki nedir mesele? Mesele tamamen muÄŸlak.

AslÄ±nda FransÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ± kendisini yeni, yaratÄ±cÄ± ve modern olarak sunmak istiyor. Oysa ki gerçekler karÅŸÄ±sÄ±nda hiçbir ÅŸey dayanamÄ±yor. ÖrneÄŸin, dünyada var olan eÅŸitsizliklerden bahsederken “her zaman aÅŸaÄŸÄ±ya çeken, bildiÄŸimiz standartlara inmeyi öngören, on yÄ±llardÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z” çözümlere karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. “Bir ticaret savaÅŸÄ± mÄ±, o zaman iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±ya çekelim, daha fazla vergi toplayalÄ±m, ticari zorluklara cevap vermeye çalÄ±ÅŸmak için eÅŸitsizlikleri daha fazla derinleÅŸtirelim. Bunlar nereye götürecektir? Ancak ÅŸu an içinde bulunduÄŸumuz toplumlarÄ±mÄ±zda daha fazla eÅŸitsizlik ve parçalanmalarÄ±n güçlenmesine götürecektir”. Fakat savunduÄŸunun tersine Fransa’da yürüttüÄŸü politika tam da budur. DiÄŸer alanlarda olduÄŸu gibi, onun açÄ±sÄ±ndan sorun yeterince muÄŸlak olan “yeni mekanizmalarÄ±” yürürlüÄŸe sokmaktÄ±r.

Ve “hakkettiÄŸi yerin verilmesi gerektiÄŸi” Afrika’nÄ±n kalkÄ±nmasÄ±ndan bahsederken örneÄŸin kÄ±tanÄ±n zenginliklerinin tekeller tarafÄ±ndan peÅŸkeÅŸ çekilmesini durdurmaya yönelik bir tek çözüm bile sunmuyor.

Yani sonuç olarak tamamen tumturak, fakat fiiliyatta tamamen çaresiz zira aslÄ±nda abisi Amerika’nÄ±n tahlillerini paylaÅŸÄ±yor, sadece baÅŸka bir pratik istiyor.

(Çeviren: Deniz Uztopal)

ALMANYA’NIN YÖNETÄ°LMEYE Ä°HTÄ°YACI VAR

Jochen ARNTZ

Berliner Zeitung

Tesadüfe bakÄ±n, 20 yÄ±l önce 27 Eylül 1998’de ülke büyük bir deÄŸiÅŸime uÄŸradÄ±. Helmut Kohl, uzun süre baÅŸbakanlÄ±k yapmÄ±ÅŸ, iki Almanya’nÄ±n birleÅŸmesi ve ekonomik durumu çözememiÅŸti. Partisi CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) halkÄ± ilgilendiren gerçek sorunlardan uzaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki Almanya’nÄ±n birleÅŸmesinden sonra halka gül bahçesi vaadeden Kohl, halkÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n çok kötüleÅŸtiÄŸinin farkÄ±nda deÄŸildi. Uzun süre iktidarda kalan baÅŸbakan yorgundu, onunla birlikte halk da yorulmuÅŸtu.

27 Eylül 1998’de Kohl yenildi. Halk ona hayÄ±r dedi. O zamanlar Gerhard Schröder ve Joschka Fischer, yorgunluÄŸu giderip ülkeyi yenileyecekleri umuduyla SPD-YeÅŸiller hükümetini kurmakla görevlendirildiler. YeÅŸiller ve SPD’ye sempati duymayan birçok insan Kohl’a karÅŸÄ± olduklarÄ± için bu partilere oy vermiÅŸti. Eskiden bÄ±ktÄ±klarÄ± için yeniye sarÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±. Åžimdi de çoÄŸunluk için durum aynÄ±.

BAÅžBAKANIN DURUMU KÖTÜ

FotoÄŸraf: Abdülhamid HoÅŸbaÅŸ/AA

Angela Merkel’in uzun süreden beri koltuÄŸuna yapÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± biliniyor. HalkÄ±n gerçek sorunlarÄ±ndan bihaber olduÄŸu da açÄ±k. Maassen olayÄ±nda alÄ±nan tavÄ±r, fraksiyon baÅŸkanÄ± seçiminde baÅŸbakana kendi fraksiyonunun koÅŸulsuz destek vermemesi baÅŸka türlü açÄ±klanamaz. Milletvekilleri baÅŸbakanlÄ±k dairesi ile parlamento arasÄ±ndaki bir çember içinde yaÅŸamÄ±yorlar. Seçim bölgelerinde dolaÅŸÄ±yorlar ve çoktan bölgelerinde yeniden seçilmelerinin zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndalar. Çünkü halk deÄŸiÅŸim istiyor.

20 sene öncesi tekerrür ediyor, deÄŸiÅŸim isteniyor ama geliÅŸmeler çok farklÄ± bir yöne doÄŸru gidiyor.

O zamanlar insanlar bu ülkeyi daha özgür, daha renkli, daha modern ve çoÄŸulcu yapmak için harekete geçmiÅŸti. Åžimdi ise bir çoÄŸu gericileri seçmek eÄŸiliminde. Ülke özgür, renkli, çoÄŸulcu ve modern olsun diye deÄŸil otoriter ve muhafazakar olsun diye uÄŸraÅŸÄ±yorlar. AfD, Sosyal Demokrat Partiyi solladÄ± bile, bazÄ± kiÅŸiler hükümetin kendi derdine düÅŸüp emeklilik, eÄŸitim, kira konusunda adÄ±m atmamasÄ±na bakarak AfD’nin seçilebileceÄŸi sonucunu çÄ±karÄ±yor.

AfD MERKEL’E KARÅžTI

Ä°nsanlar bir zamanlar nasÄ±l SPD ve YeÅŸiller’e oy vererek Kohl’a karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± ortaya koydularsa ÅŸimdi de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± olmamalarÄ±na raÄŸmen Merkel’e karÅŸÄ± olduklarÄ± için AfD’yi (Almanya için Alternatif Partisi) seçiyorlar. Demokrasi böyle bir ÅŸey. Merkel hükümeti mülteciler sorununun yönetimi konusunda büyük hatalar yaptÄ±, büyük koalisyon kurulduktan sonra da sürekli kendi iç sorunlarÄ±yla uÄŸraÅŸtÄ±. Bu nedenle gözlemciler ÅŸimdilerde Merkel’in daha ne kadar süre dayanabileceÄŸi sorusuna cevap arÄ±yorlar.

Ama esas sorun bu mu? HayÄ±r! Esas sorun emeklilik maaÅŸlarÄ±, kiralar, çocuklar, eÄŸitim! Maassen, Seehofer, Merkel, CDU/CSU fraksiyonunun iç yönetim krizi halkÄ± ilgilendirmiyor. Mültecilere sÄ±nÄ±rlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± da sorunlarÄ± çözmeyecek. GeçmiÅŸle övünüp durarak gelecek kurulmaz, yeni duvarlar örerek de. Ä°nsanlarÄ±n kovalanma ve nefret edilme korkusu içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir ülkenin geleceÄŸi olamaz. Hele de çok karmaÅŸÄ±k sorunlara çok basit cevaplarÄ±n verildiÄŸi bir ülkede geleceÄŸe umutla bakmak imkansÄ±zdÄ±r.

ALMANYA Ä°ÇÄ°N ALTERNATÄ°F

Almanya’nÄ±n yönetilmeye ihtiyacÄ± olduÄŸunu kim inkar edebilir? Ancak ülke, büyük farklÄ±lÄ±klar gösteren bir toplumun eyalet, kent ve semt düzeyinde bütünlüÄŸünün nasÄ±l korunacaÄŸÄ±nÄ± bilenler tarafÄ±ndan yönetilmelidir. Emekli maaÅŸlarÄ±, kira giderleri ve eÄŸitim gibi konularla somut ÅŸekilde ilgilenmiÅŸ olanlar Almanya’yÄ± yönetmelidir. Aile BakanÄ± Giffey, Hristiyan Demokrat Birlik Genel Sekreteri Kramp-Karrenbauer ve Baden Württemberg Eyalet BaÅŸbakanÄ± Kretschmann gibi. SaÄŸ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin zirvesindeki Gauland, Weidel ve Höcke gibi basitleÅŸtiriciler ise Almanya’yÄ± yönetemez. Popülistler bugün olduÄŸu gibi gelecekte de alternatif olamazlar.

(Çeviren: Semra Çelik)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 22:19

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