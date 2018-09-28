Berlin'de binler 'HoÅŸ gelmedin ErdoÄŸan' sloganÄ±yla yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Berlin'de bir araya gelen binlerce kiÅŸi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyaretini protesto etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyareti, ülkenin baÅŸkenti Berlin'de, binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemle protesto edildi.

Mezopotamya AjansÄ±'nÄ±n haberine göre ErdoÄŸan’Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ± otele yakÄ±n bir yer olan Potsdamer Platz MeydanÄ±'nda bir araya gelen binlerce kiÅŸi yürüyüÅŸ düzenledi. Eylem, farklÄ± siyasi partiler ve kitle örgütlerinin bir araya gelerek oluÅŸturduÄŸu “Erdogan Not Welcome” (HoÅŸ gelmedin ErdoÄŸan) platformunun öncülüÄŸünde düzenlendi. Almanya'nÄ±n, Türkiye'de demokrasi, insan haklarÄ± ve basÄ±n özgürlüÄŸü konusunda ilerleme kaydedilmemiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen ErdoÄŸan'Ä± aÄŸÄ±rlamasÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi yürüyüÅŸe Alman parlamenterler ve Almanya'daki HDP’li siyasiler de katÄ±ldÄ±.

Bugün Almanya’daki basÄ±n örgütleri de BaÅŸbakanlÄ±k BinasÄ±’na yakÄ±n Washintonerplatz’da yaptÄ±klarÄ± eylemde, Türkiye’de basÄ±n özgürlüÄŸü üzerindeki baskÄ±lara dikkat çekmiÅŸ ve gazetecilerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Türkiye’de tutuklu gazetecilerin resimlerinin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± eylemde "Almanya hükümetinin, Türkiye’deki gazetecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için baskÄ± yapmasÄ± gerekiyor" denilmiÅŸti.

ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyaretinden 5 gün önces de Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Hannover, Stuttgart, Bielefeld, Bremen, Essen ve Darmstadt kentlerinde gösteriler düzenlenmiÅŸ, protestolara yüzlerce kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Almanyaâ€™da gazeteci Ã¶rgÃ¼tlerinden ErdoÄŸanâ€™a basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyareti baÅŸlamadan protestolar baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 21:58

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