Adalet Komisyonu'ndan Trump'Ä±n YÃ¼ksek Mahkeme adayÄ± Kavanaugh'a onay

ABD Senatosu Adalet Komisyonu, Trump'Ä±n cinsel saldÄ±rÄ±yla suÃ§lanan YÃ¼ksek Mahkeme adayÄ± Brett Kavanaugh'Ä±n Ã¼yeliÄŸini onayladÄ±.

ABD Senatosu Adalet Komisyonu, YargÄ±ç Brett Kavanaugh'Ä±n Yüksek Mahkeme üyeliÄŸini onayladÄ±. Kavanaugh, Psikoloji Profesörü Christine Blasey Ford tarafÄ±ndan cinsel saldÄ±rÄ±yla suçlanmÄ±ÅŸtÄ±. Trump'Ä±n üyeliÄŸe aday gösterdiÄŸi Kavanaugh için Senato Genel Kurulu'nda da oylama yapÄ±lacak.

11'i Cumhuriyetçi, 10'u Demokrat 21 üyesi olan ABD Senatosu Adalet Komisyonu, cinsel saldÄ±rÄ±yla suçlanan Brett Kavanaugh’nun Yüksek Mahkeme üyeliÄŸini onayladÄ±. BBC Türkçe'nin haberine göre, YargÄ±ç Kavanaugh için 51'i Cumhuriyetçi 100 üyesi bulunan Senato Genel Kurulu'nda da oylama yapÄ±lacak. Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Genel Kurul'daki oylamanÄ±n en erken SalÄ± günü yapÄ±labileceÄŸini söylemiÅŸti.

Kavanaugh atanmasÄ± halinde, Yüksek Mahkeme'nin 9 üyesinden biri olacak. ÖlmediÄŸi ya da emekli olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde ömür boyu görevde kalacak.

KAVANAUGH HAKKIDAKÄ° SUÇLAMALAR

Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Christine Blasey Ford, Komisyon'da verdiÄŸi ifadesinde Kavanaugh'Ä± cinsel saldÄ±rÄ±yla suçlamÄ±ÅŸtÄ±. Ford, ifadesinde 1982 yÄ±lÄ±nda Kavanaugh'Ä±n kendisine tecavüz etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" demiÅŸti.

Deborah Ramirez ve Julie Swetnick adlÄ± iki kadÄ±n da Kavanaugh'Ä± kendilerine 1980'li yÄ±llarda cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmakla suçluyor.

"Cinsel saldÄ±rÄ± iddialarÄ± hesaplÄ± bir siyasi darbe" diyen Kavanaugh ise suçlamalarÄ± reddediyor.

Demokratlar, Amerikan Federal SoruÅŸturma Bürosu'nun (FBI) iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± için Komisyon'daki oylamanÄ±n ertelenmesini istemiÅŸ, ABD Barolar BirliÄŸi de bu talebe destek vermiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Trump'Ä±n adayÄ± Kavanaugh hakkÄ±nda bir cinsel saldÄ±rÄ± iddiasÄ± daha

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 21:38

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