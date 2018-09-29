Sorumluluklarla boÄŸuÅŸan bir neslin filmi: Amir

Ä°ranâ€™da pek Ã§ok kurala baÄŸlÄ± yaÅŸayan bir kuÅŸaÄŸÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± anlatan 'Amir'in yÃ¶netmeni Nima Eghlima ve daÄŸÄ±tÄ±cÄ±sÄ± Elahed Nobakht ile konuÅŸtuk.

Volkan PEKAL

Åžahin KELLECÄ°

Adana

“Çocuk: Ben çirkin miyim?

Amir: Bence çirkin deÄŸilsin. Ne oldu?

Çocuk: Parkta bir kÄ±z, 'Annelerini babalarÄ±nÄ± sevmeyen çocuklar çirkin olur' dedi.

Amir: O halde ben de çirkinim. Hepimiz çirkiniz.”

Ä°ran’da pek çok kurala baÄŸlÄ± yaÅŸayan bir kuÅŸaÄŸÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± çatÄ±ÅŸmalarÄ± anlatan “Amir” isimli film alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda çekim planlarÄ± ve kamera kullanÄ±mÄ± ile dikkat çekiyor. Filmin yönetmeni Nima Eghlima ve uluslarasÄ± daÄŸÄ±tÄ±cÄ±sÄ± Elahed Nobakht ile filmin Ä°ran toplumunda nerede durduÄŸunu ve yenilikçi sayÄ±lacak çekim tekniÄŸini konuÅŸtuk.

Türkiye galasÄ±nÄ± yapan Ä°ranlÄ± Yönetmen Nima Eghlima’nÄ±n Amir isimli filmi Adana Film Festivali’nde izleme ÅŸansÄ±na az sayÄ±da kiÅŸi sahip oldu. Bunun sebebi salon yetersizliÄŸi deÄŸil. Film iki kez gösterildi. Belki de yönetmenin ilk uzun metrajlÄ± filmi olmasÄ± ve festivalde yarÄ±ÅŸma filmlerine odaklanÄ±lmasÄ± sonucu film, çok az kiÅŸi tarafÄ±ndan fark edildi. Film sinema izleyicilerinin alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± tersi orantÄ±sÄ±z kadraj ve zengin kompozisyonlarÄ± ile izleyenleri ters köÅŸeye yatÄ±rÄ±yor. Bazen Tahran’Ä±n bazen bir oda duvarÄ±nÄ±n arka planda geniÅŸ yer kapladÄ±ÄŸÄ± kompozisyonlarda karakterler alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz altÄ±n noktalar dÄ±ÅŸÄ±na yer alÄ±yor. KöÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸan, donuk vitrin mankenleri arasÄ±nda kaybolan karakterlerin mekanla kurduÄŸu iliÅŸkiyi yönetmen çarpÄ±k kadrajlarla anlatÄ±yor. SinemanÄ±n hikaye, karakter ve kompozisyon gibi öÄŸelerinin birbiri ile uyumlu olmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸündüÄŸünü söyleyen Yönetmen Eghlima, savaÅŸ, ekonomik ve kültürel sÄ±kÄ±ntÄ±larla örselenmiÅŸ jenerasyonunu böyle anlatmak istediÄŸini söylüyor.

Filmde sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± kompozisyonlar, ters kadrajlar, üstte ve yanlarda çok fazla boÅŸluklar olan görüntüler izledik. Bir de vitrin mankenlerinin arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan Amir’i izledik. BunlarÄ±n anlatÄ±mÄ±nÄ±za nasÄ±l bir katkÄ±sÄ± oldu?

Bu yeni bir sinema estetiÄŸi. Sam Ä°smail Mr. Robot dizisinde bu tekniÄŸi kullandÄ±. BaÅŸka kullanalar da var. Biz karakterleri alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k sinema estetiÄŸinin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Çünkü hikaye, olmak istediÄŸi ÅŸeyi olamayan benim jenerasyonumun portresi. Bu kendilerine verilen pozisyonu kabul etmek zorunda olan ve sadece sÄ±radan yaÅŸamÄ± için para kazanmaya çalÄ±ÅŸan ve robotlaÅŸan hayallerden ve tutkudan mahrum bir jenerasyon. Hikaye, karakter, dramatik durum, görsel aÄŸÄ±rlÄ±k gibi sinemanÄ±n estetik unsurlarÄ± hikayeye uygun ÅŸekilde kombine edilmeli. Bu kompozisyonlar alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ama Ä°ran’da modern yaÅŸamÄ±n etkilerini böyle anlatabilirdim. Arka plan benim için önemli. Bu bazen yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸehir bazen ülke oluyor. Arka plan ve orta planda karakter oluyor. Bunun bazÄ± sebepleri var. Çünkü anlattÄ±ÄŸÄ±m karakterler altÄ±n noktada durmuyor.

DediÄŸim gibi biz vitrindeki mankenler gibiyiz. Mekanik bir hayatÄ±mÄ±z var, duygularÄ±mÄ±z, hislerimiz yok. Modern hayatta sadece yaÅŸamak için durmadan çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu yüzden vitrin mankenlerini metafor olarak kullandÄ±m.

‘ORASI Ä°RAN MI?’

FotoÄŸraf: Amir basÄ±n bülteni

Hikayede Amir’in çevresinde geliÅŸen çatÄ±ÅŸmalarÄ± ve çeliÅŸkileri seyrettik. Filmden sonra “OrasÄ± Ä°ran mÄ±?” ÅŸeklinde yorumlar yapÄ±ldÄ±. Biz, Tahran tüm Ä°ran deÄŸil diye düÅŸündük. Bu hikaye Ä°ran toplumunda nerede duruyor?

Bu Tahran’la ilgili bir hikaye deÄŸil. Bu benim onlarca yÄ±lÄ± yanan jenerasyonumla ilgili bir hikaye. Biz doÄŸduÄŸumuzda Ä°ran savaÅŸtaydÄ±. Okula gittiÄŸimizde ekonomik sorunlar ve baÅŸka bir çok sorunla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Aileler çocuklarÄ± üzerinde koruyucu davrandÄ±. Hayatla ilgili çok fazla tecrübemiz olmadÄ±. Büyüyüp de toplumla temas ettiÄŸimizde gerek iÅŸ konusunda olsun, gerek evlilik konusunda olsun iletiÅŸim problemleri yaÅŸadÄ±k. Sadece Tahran deÄŸil Ä°ran’Ä±n bir çok yerindeki benim jenerasyonum benzer ÅŸeyleri yaÅŸadÄ±.

FÄ°LM BOYUNCA ÇOCUÄžUN YÜZÜ GÖRÜNMÜYOR

Filmin sonunda çocuÄŸun yüzünü ilk kez gördük. Ama çocuk geriye bakarken Amir ileriye bakÄ±yor. Burada ikisi arasÄ±nda bir özdeÅŸleÅŸtirme var mÄ±?

ÇocuÄŸun yüzü film boyunca görünmüyor. Çünkü ne annesi ne de babasÄ± kendi çocuklarÄ±nÄ± görmüyor. Sadece kendi sorunlarÄ±nÄ± görüyorlar ve onlarla mücadele etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Amir’in sorunlarÄ± çocuÄŸun da karakterini ÅŸekillendiriyor. Çocuk büyürken Amir çocuklaÅŸÄ±yor. Son sahneden önce çocuÄŸun “Amir’e ben bakarÄ±m” demesi bundan. Son sahnede Amir’in sürekli yaptÄ±ÄŸÄ± gibi çocuk sigara içmek istiyor. Amir ona kraker veriyor ve o krakeri bir sigara gibi aÄŸzÄ±na götürüyor. Çocuk karakteri büyüyor.

Filmde aynÄ± zamanda kadÄ±n hikayeleri görüyoruz. Evden ayrÄ±lmak isteyen, ülkeden ayrÄ±lmak isteyen kadÄ±nlar. Son zamanlarda kadÄ±nlarÄ±n baÅŸörtüsünü reddeden eylemleri bu filmi etkiliyor mu?

Amir bundan çok farklÄ± bir film. Biz sadece modern hayatÄ±n ÅŸekillendirdiÄŸi basit bir insani sorunu anlatÄ±yor. Sevgi, sorumluluk gibi kiÅŸisel sorunlar var. BaÅŸörtüsü taksÄ±n ya da takmasÄ±n önce birbirimize saygÄ± göstermeliyiz.

Bu filmde ne gördün, neden destekledin?

Elaheh Nobakht: Bugünün problemlerine dokunan bir film olmasÄ± beni etkiledi. Bir kuÅŸaÄŸÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± anlatÄ±yor. Toplumsal ve ahlaki tezatlÄ±klar, bireysel sorunlara daha fazla yaklaÅŸmanÄ±zÄ± saÄŸlar. Ä°ran’da yaÅŸam, öyküyle yansÄ±tÄ±labilecek kiÅŸisel ve sosyal komplikasyonlarÄ± içeriyor.

FotoÄŸraf: Amir basÄ±n bülteni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 21:24

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