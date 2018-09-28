Erciyes TÄ±p FakÃ¼ltesiâ€™nde mobbing iddiasÄ±

Kayseri Erciyes Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesinde taÅŸerondan kadroya geÃ§en iÅŸÃ§ilere, ÅŸef ve mÃ¼dÃ¼rlerin mobbing uyguladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi TÄ±p Fakültesinde taÅŸerondan “kadro”ya geçen iÅŸçilere, ÅŸef ve müdürlerin mobbing uyguladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Gazetemize konuÅŸan iÅŸçiler “Kadroya geçtik ama hâlâ güvencemiz yok” dedi.

Ä°ÅŸlerin çok yoÄŸun olduÄŸunu, hastane sorumlusu ÅŸef ve müdürlerin WhatsApp gruplarÄ± üzerinden Erciyes Üniversitesi RektörlüÄŸü imzalÄ± disiplin cezalarÄ± uygulama cetveli gönderildiÄŸini anlatan iÅŸçiler, “Her an bir ceza uygulamasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilir, iÅŸten atÄ±labiliriz” dedi. BaskÄ± nedeniyle bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n psikolojisinin bozulduÄŸunu anlatan iÅŸçiler, Hak-Ä°ÅŸ’in de arkalarÄ±nda durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸçiler hem hastane yönetimine hem de sendikaya “Biz iÅŸçilere sahip çÄ±kÄ±n” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Kayseri/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 21:08

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