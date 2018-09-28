Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem birÃ§ok tarla boÅŸ kalabilir!

Dersim Pertek Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Mak, mazot ve gÃ¼bre fiyatlarÄ±ndan dolayÄ± birÃ§ok tarlanÄ±n boÅŸ kalabileceÄŸini belirtti.

Serpil BERK

Dersim

Hasat dönemi üreticilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± birçok sÄ±kÄ±ntÄ±yla sona ererken Dersim’in Pertek ilçesinde 4 çiftçi kredilerini ödeyemediÄŸi için traktörünü satmak zorunda kaldÄ±. Artan maliyetlerden dolayÄ± tarlasÄ±nÄ± ekmekte zorlanan çiftçi sayÄ±sÄ± ise her geçen gün artÄ±yor. Pertek Ziraat OdasÄ±nÄ±n, Hozat ilçesini de içerisine alan üye sayÄ±sÄ± geçtiÄŸimiz yÄ±llarda 3 bin civarÄ± iken bu yÄ±l 2 bine düÅŸmüÅŸ durumda. Üretici için sÄ±kÄ±ntÄ±larla geçen süreci Pertek Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hüseyin Mak ile konuÅŸtuk. Mak, mazot ve gübre fiyatlarÄ±ndan dolayÄ± birçok tarlanÄ±n boÅŸ kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

MAZOT, YEM, GÜBRE FÄ°YATLARI YÜZDE YÜZ ARTTI

Üye sayÄ±larÄ±nÄ±n düÅŸmesine dair konuÅŸan Mak “Üye sayÄ±sÄ±ndaki azalmanÄ±n nedeni çiftçinin tarlasÄ±nÄ± ekmemesinden dolayÄ± yaÅŸanÄ±yor. TarlasÄ±nÄ± ekmediÄŸi için desteÄŸe ihtiyaç duymuyor” dedi. Çiftçinin tarlasÄ±nÄ± ekememesinin nedenlerine de dikkat çeken Mak, “Mazot geçen yÄ±l 3,6 TL iken bu yÄ±l 6,5 TL, yem fiyatlarÄ± geçen yÄ±l 47 TL iken bu yÄ±l 78 TL oldu. Gübre 80 TL iken 170 TL ÅŸuan. Çiftçiler açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu yÄ±l bir ÅŸekilde geçti fakat bundan sonra mazot ve gübre fiyatlarÄ±ndan dolayÄ± birçok tarla boÅŸ kalacak. Hem özelleÅŸtirme politikalarÄ± hem de çiftçinin desteklenmemesi üretici açÄ±sÄ±ndan kötü sonuçlara neden oluyor. 800 TL’ye çiftçiden alÄ±nan buÄŸday 1200 ile 1400 TL arasÄ±nda bir paraya ithal ediliyor. Tüm bunlarÄ±n sonucunda da çiftçi artÄ±k tarlasÄ±nÄ± ekemeyecek duruma geliyor” dedi.

‘ÅžEKER PANCARI ARTIK ÜRETÄ°LMÄ°YOR’

Pertek ilçesinde önceki dönemlerde 8- 9 bin ton ÅŸeker pancarÄ± ekilirken artÄ±k üretilmediÄŸini söyleyen Mak, “Pancar ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesinden, kota uygulamalarÄ±ndan dolayÄ± artÄ±k üretilmiyor. Ä°lçemizde sonradan üretilse de üzüm içinde aynÄ± durum geçerli. Åžimdi ÅŸeker fabrikasÄ± 1 ay çalÄ±ÅŸÄ±yor eksiden 12 ay boyunca çalÄ±ÅŸÄ±rdÄ± niye? Çünkü üretim yapÄ±lÄ±yordu bu kadar sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmÄ±yordu” diye konuÅŸtu.

‘Ä°THALE VERÄ°LEN PARA ÇÄ°FTÇÄ°YE VERÄ°LSÄ°N’

ÇÄ°FTÇÄ°NÄ°N sorunlarÄ±nÄ±n çözümüne dair önerilerini dile getiren Mak, “Çiftçiye ÖTV’siz yakÄ±t verilmeli Avrupa ülkelerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda %40 civarÄ±nda milli gelirden çiftçiye destek verilirken bizim ülkemizde %2’ler de kalÄ±yor bu oran. Ä°thal ettikleri parayÄ± çiftçiye verseler bile sorunlar çözülür. Üreticinin hepsi borçlu, bu yÄ±l ortaya çÄ±kan hasattan birçoÄŸunu sattÄ±, banka borcunu ödedi, kendine sadece tohumu kaldÄ±. Yerelde bu sorunlarÄ±n çözümü kooperatifler kurmaktÄ±r. KooperatifleÅŸmeyle çiftçi ürününü tek elden satÄ±p, aracÄ±lar ortadan kaldÄ±rÄ±labilir. ÖrneÄŸin domates halde 1 TL pazara gelince 5 TL oluyor aracÄ± ortadan kalkarsa 5 TL’ye almak zorunda kalmaz domatesi. ÇeÅŸitli birlik ve kooperatifler buna örnek verilebilir aslÄ±nda. Böylelikle daha temiz, daha saÄŸlÄ±klÄ± ürüne tüketicide ulaÅŸabilir” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 21:03

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