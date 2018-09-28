DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±'nda 'toplumcu edebiyat' konuÅŸuldu

DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±'nda Yazar Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner'in katÄ±lÄ±mÄ±yla 'DÃ¼nden BugÃ¼ne TÃ¼rkiye'de Toplumcu Edebiyat' baÅŸÄ±klÄ± sÃ¶yleÅŸi dÃ¼zenlendi.

DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±'nÄ±n 4. gününde, Kor Kitap ve Manos Kitap tarafÄ±ndan "Dünden Bugüne Türkiye'de Toplumcu Edebiyat" söyleÅŸisi düzenledi. Yazar Adnan ÖzyalçÄ±ner'in katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen söyleÅŸide toplumcu edebiyatÄ±n geçmiÅŸi ve bu alanda eserler veren edebiyatçÄ±lar konuÅŸuldu.

Yazar Adnan ÖzyalçÄ±ner, Türkiye'de toplumcu edebiyatta Sadri Ertem'in önemli bir rolü olduÄŸunu ve Sabattin Ali'nin öncülü olduÄŸunu aktardÄ±. Sait Faik, Refik Halid gibi öykücükerden örneklerle toplumcu edebiyata dair eser veren yazar ve ÅŸairlerden bahseden ÖzyalçÄ±ner, YaÅŸar Kemal'in Kürt dengbejlerinden dinlediklerini Türkçe ile yoÄŸurup iyi eserler verdiÄŸini belirtti.

SöyleÅŸi soru cevap kÄ±smÄ±yla sonuçlandÄ±. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ± kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±: YaÅŸamÄ± edebiyat ve direniÅŸ gÃ¼zelleÅŸtirir

MÄ±gÄ±rdiÃ§ Margosyan: O eski DiyarbakÄ±r benim yazdÄ±ÄŸÄ±m kitaplarda kaldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 21:05

www.evrensel.net