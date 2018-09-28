TuzluÃ§ayÄ±rlÄ± kadÄ±nlar ekonomiyi tartÄ±ÅŸtÄ±

TuzluÃ§ayÄ±r KadÄ±nlarÄ± DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Sendika UzmanÄ± Erkan AydoÄŸanoÄŸluâ€™nun katÄ±lÄ±mÄ±yla ekonomik geliÅŸmeler gÃ¼ndemli etkinlik dÃ¼zenledi.

TuzluçayÄ±r KadÄ±nlarÄ± DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Sendika UzmanÄ± Erkan AydoÄŸanoÄŸlu’nun katÄ±lÄ±mÄ±yla ekonominin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlik düzenledi. Her gün bir yenisi gelen zamlarÄ±n, döviz kurlarÄ±ndaki yükseliÅŸin ve iktidarÄ±n söylemlerinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte konuÅŸan AydoÄŸanoÄŸlu "Evet, aynÄ± gemideyiz ama biz o gemideki kazan dairesi iÅŸçileriyiz, o gemi bizlerin sayesinde yürüyor. Üst katta vals yapanlar bizlerin sayesinde yaparlar” dedi. EtkinliÄŸe katÄ±lan kadÄ±nlar ise bilgilenmek için daha çok bir araya gelmeleri gerektiÄŸini ifade ederken, ekonomik geliÅŸmelere iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±klarÄ± broÅŸürleri çevrelerine daÄŸÄ±tmak için paylaÅŸtÄ±.

'MÄ°LYONLAR FAKÄ°RLEÅžTÄ°KÇE MÄ°YARDERLER ZENGÄ°NLEÅžÄ°YOR'

EtkinliÄŸe katÄ±lan kadÄ±nlar, gÄ±dadan elektriÄŸe ve suya kadar temel tüketim maddelerindeki fiyat artÄ±ÅŸÄ±, ekonomik krizin ne olduÄŸu, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±na yansÄ±malarÄ± baÅŸta olmak üzere pek çok konuyu Sendika UzmanÄ± Erkan AydoÄŸanoÄŸlu’nun sunumu eÅŸliÄŸinde tartÄ±ÅŸtÄ±lar.

Ä°ktidarÄ±n ekonominin gidiÅŸatÄ±na dair çeliÅŸkili söylemlerine dikkat çeken AydoÄŸanoÄŸlu, “Kapitalist ekonominin kâr hÄ±rsÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± tabloda kriz faturalarÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilerin sÄ±rtÄ±na yükleniyor. Türkiye zenginleÅŸti diyorlar, doÄŸru. Dolar milyarderlerinin sayÄ±sÄ± 16 yÄ±lda 10 katÄ±na çÄ±ktÄ± ama kim zenginleÅŸti? OnlarÄ± zenginleÅŸtiren milyonlar fakirleÅŸti” diye konuÅŸtu.

'16 YILDA DIÅž BORÇ 3.6 KAT ARTTI'

Türkiye'nin son 16 yÄ±llÄ±k dÄ±ÅŸ borç oranlarÄ±nÄ±n gösterildiÄŸi tabloyu sunan AydoÄŸanoÄŸlu, “DÄ±ÅŸ borç 3.6 kat artarak 466,6 milyar dolara ulaÅŸtÄ±, bu da bütçede tasarruf söylemlerini beraberinde getirdi, peki bu tasarrufu kimin üzerinden yapacaklar” diye sordu. KadÄ±nlar “Bizden fedakarlÄ±k isteyecekler” yorumunda bulundu.

AydoÄŸanoÄŸlu, “Ä°ktidarÄ±n '24 Haziran sonrasÄ± daha güçlü bir yükseliÅŸe geçeceÄŸiz' sözlerini hatÄ±rlayÄ±n. 'Yetkiyi alalÄ±m faizle nasÄ±l uÄŸraÅŸÄ±lÄ±r görürsünüz' dediler ama geldiÄŸimiz durum tam tersi” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸsizlik konusunda en dezavantajlÄ± olanlarÄ±n kadÄ±nlar olduÄŸunu belirten AydoÄŸanoÄŸlu, “Temel tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlar reel ücretleri eritirken, satÄ±n alÄ±m gücü sürekli düÅŸen milyonlarca emekçiyi hÄ±zla yoksullaÅŸtÄ±rÄ±yor. Sorumlu olarak dÄ±ÅŸ güçleri gösterip kendi ekonomi politikalarÄ±nÄ±n kötülüÄŸünü örtmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” dedi. KadÄ±nlar ise “Ä°lk iÅŸinden edilen bizler oluyoruz" yanÄ±tÄ± verdi.

'2019'DA RESMÄ° Ä°ÅžSÄ°Z SAYISI 5 MÄ°LYONU AÅžABÄ°LÄ°R'

Daha krizin baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AydoÄŸanoÄŸlu, “Bunlar yolun baÅŸÄ±, ilk sarsÄ±ntÄ±lar. Ekim baÅŸÄ±nda asÄ±l zamlarÄ± göreceÄŸiz. YaÅŸanacak krizin doÄŸrudan reel sektör borçlarÄ±ndan kaynaklanmasÄ± 2019'da resmi iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ±n 5 milyonu aÅŸmasÄ±na neden olabilir” dedi.

KadÄ±nlar ise, ÅŸimdilerde çok duyulan ücretsiz izinlerin, iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n daha da artacaÄŸÄ± üzerine düÅŸüncelerini paylaÅŸtÄ±. AydoÄŸanoÄŸlu'ya “Peki ne yapacaÄŸÄ±z” sorusunu yönelten kadÄ±nlar, “Bireysel çözümler bizleri bir yere kadar götürür, tek baÅŸÄ±na kalÄ±rsanÄ±z ekmeÄŸiniz küçülür, bu yaÅŸananlar karÅŸÄ±sÄ±nda örgütlü durmalÄ±sÄ±nÄ±z” yanÄ±tÄ± aldÄ±.

'KRÄ°Z YOK DÄ°YENLERE NE DÄ°YECEÄžÄ°Z'

KadÄ±nlarÄ±n “'Kriz yok, devletimize oyun oynanÄ±yor' diyenlere ne diyeceÄŸiz, nasÄ±l ikna edeceÄŸiz” sorularÄ±na yanÄ±t veren AydoÄŸanoÄŸlu, “Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar gelip kapÄ±larÄ± çaldÄ±ÄŸÄ±nda herkes mutlaka olanlarÄ± sorgulayacak. Burada yaÅŸananlarÄ±n sebebinin gerçekten ne olduÄŸunu, bu durumun sorumlularÄ±nÄ±n kimler olduÄŸunu iyi anlatmalÄ±yÄ±z. ÖtekileÅŸtirerek, anlamazlar diyerek, bir arada duramayÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

'Ä°ÅžÇÄ°LER SAYESÄ°NDE ÜST KATTA VALS YAPIYORLAR'

"AynÄ± gemideyiz" söylemleri üzerine Titanic filminden örnek veren AydoÄŸanoÄŸlu, “Evet aynÄ± gemideyiz ama biz o gemideki kazan dairesi iÅŸçileriyiz, o gemi bizlerin sayesinde yürüyor. Üst katta vals yapanlar bizlerin sayesinde yaparlar” dedi.

Söz alan kadÄ±nlar, olasÄ± krize karÅŸÄ± bilgilenmek istediklerini ve böyle tartÄ±ÅŸmalarÄ±n önemli olduÄŸunu vurlarken “Vergilerle ücretlerimizin yarÄ±sÄ±, cebimizden geri alÄ±nÄ±yor. OlanlarÄ±n ekonomi politikalarÄ± ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± iyi öÄŸrenelim” dediler.

"2019 bütçesi, yerli ve yabancÄ± sermayenin deÄŸil halkÄ±n acil ekonomik ihtiyaçlarÄ± göz önünde bulundurularak hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r" diyen AydoÄŸanoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:

“Bu sorun sadece bir parti, bir kiÅŸi meselesi deÄŸil sistem sorunudur. Muhalif partiler, emek ve meslek örgütleri ekonomik krizi tüm yönleri ile teÅŸhir etmeli, krize ve kriz firsatçÄ±larÄ±na karÅŸÄ± örgütlü mücadeleyi somut talepler üzerinden yürütmelidir. Bu dayanÄ±ÅŸma ve mücadele kadÄ±n derneÄŸinden baÅŸlayacak, mahallelerden baÅŸlayacak.”

KADINLAR HAZIRLADIKLARI BROÅžÜRLERÄ° PAYLAÅžTI

EtkinliÄŸin sonunda derneÄŸin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, “Temel tüketim mallarÄ±na ve hizmetlerine yapÄ±lan zamlar geri çekilsin, fiyatlar sabitlensin. Krizin faturasÄ±nÄ±, borcu kim alÄ±p kullanÄ±yorsa o ödesin. Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen ücretlerimiz, enflasyon baz alÄ±narak yeniden düzenlensin” taleplerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± el ilanlarÄ±, kadÄ±nlar tarafÄ±ndan çevrelerine daÄŸÄ±tÄ±lmak ve tartÄ±ÅŸÄ±lmak üzere paylaÅŸÄ±ldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

AvcÄ±lar'da ekonomi paneli: Krize karÅŸÄ± kendi reÃ§etemizi yazmalÄ±yÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 20:52

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