BelÃ§ika hÃ¼kÃ¼meti geri adÄ±m attÄ±: Gazetecilerden para istenmeyecek

AB zirvelerine akredite olmak isteyen yabancÄ± gazetecilerden talep edilen 50 avroluk Ã¼cretin alÄ±nmayacaÄŸÄ± duyuruldu.

Belçika’da ikamet eden yabancÄ± gazetecilerden Avrupa BirliÄŸi (AB) zirvelerine katÄ±lÄ±m için ücret talep eden hükümet geri adÄ±m attÄ±.

Brüksel’de bulunan UluslararasÄ± BasÄ±n DerneÄŸinden (IPA) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Belçika hükümetiyle yapÄ±lan görüÅŸmelerin sonuç verdiÄŸi, AB zirvelerine akredite olmak isteyen yabancÄ± gazetecilerden “güvenlik kontrolü” gerekçesiyle talep edilen 50 avroluk ücretin alÄ±nmayacaÄŸÄ± duyuruldu.

AçÄ±klamada ifadelerine yer verilen IPA BaÅŸkanÄ± Tom Weingartner, “Bu mükemmel bir haber, Brüksel’de ikamet eden gazeteciler ekim ve aralÄ±k aylarÄ±nda düzenlenecek zirveler için ücret ödemek zorunda kalmayacak.” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AB kurumlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Belçika ÅŸubat ayÄ±nda kabul ettiÄŸi bir kanunu gerekçe göstererek birliÄŸin düzenlediÄŸi liderler zirvesini takip eden Belçika’daki yabancÄ± gazetecilerden “güvenlik kontrolü” gerekçesiyle para alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Hükümet kararÄ± gazetecilerin yanÄ± sÄ±ra hem AB Komisyonundan hem de IPA’dan büyük tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ, uygulamanÄ±n adil olmadÄ±ÄŸÄ± ve basÄ±n özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

BaÅŸkent Brüksel’de AB liderleri her yÄ±l resmi olarak 4 kez zirvede bir araya geliyor. Zirveleri, Belçika’da bulunan binden fazla gazeteci takip ediyor. (Brüksel/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 20:50

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