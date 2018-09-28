Antik kentin yanÄ± baÅŸÄ±ndaki maden ocaÄŸÄ±na 'Ã‡ED gerekli deÄŸil' kararÄ±

Sidyma Antik Kenti yakÄ±nÄ±ndaki maden ocaÄŸÄ±nÄ±n antik kente uzaklÄ±ÄŸÄ± ve etkilerini gÃ¶z ardÄ± eden MuÄŸla ValiliÄŸi ocak iÃ§in 'Ã‡ED gerekli deÄŸil' dedi.

Metehan UD

Ä°zmir

Sidyma Antik Kenti'nin yakÄ±nlarÄ±ndaki maden ocaÄŸÄ± için MuÄŸla ValiliÄŸi 'ÇED Gerekli DeÄŸildir' kararÄ± verdi. Dosyada ocaÄŸÄ±n, antik kente uzaklÄ±ÄŸÄ± ve etkileri yer almÄ±yor. KararÄ± deÄŸerlendiren Arkeolog Ahmet Uhri "Antik kenti sadece ortadaki arkeolojik kalÄ±ntÄ±larla ele almamak çevresi ile deÄŸerlendirmek gerekiyor. ÇED sürecinin iÅŸletilmesi gerekli" dedi.

MuÄŸla ValiliÄŸi yakÄ±n zamanda kenttin ormanlÄ±k alanlarÄ±nda açÄ±lmak istenen çok sayÄ±da maden ocaÄŸÄ± için 'ÇED Gerekli DeÄŸildir' kararÄ± verdi. ÇED sürecinden muaf tutulan projelerden biri de 67 Mermer Madencilik Åžirketi tarafÄ±ndan Seydikemer ilçesinin BoÄŸaziçi Mahallesi'nin Asarkalesi mevkiinde kurulmak istenen maden ocaÄŸÄ±.

EN YAKIN EVE UZAKLIÄžI 500 METRE

99 hektarlÄ±k ruhsat sahasÄ±nÄ±n 20,33 hektarlÄ±k alanÄ± için ÇED baÅŸvurusunu yapan ÅŸirket, yarma açma ve sondaj tekniÄŸi ile maden arama ve açÄ±k ocak iÅŸletmeciliÄŸi yapmayÄ± planlÄ±yor. Proje konusu faaliyet alanÄ± 1/100.000 Ölçekli AydÄ±n MuÄŸla Denizli Çevre Düzeni PlanÄ±'nda ormanlÄ±k alan olarak kalÄ±rken en yakÄ±n konuta kuÅŸ uçuÅŸu uzaklÄ±ÄŸÄ± ise 500 metre. Ruhsat alanÄ± içerisinden Koca Dere ve Avlan Deresi geçiyor.

3 BÄ°NE YAKIN AÄžAÇ KESÄ°LECEK

Projeden yÄ±llÄ±k 50 bin metre küp mermer elde edilmesi planlanÄ±rken proje için net bir ömür süreci belirlenmemiÅŸ. Proje alanÄ±nda tarÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±lmasa 50 metre ilerisinde tarÄ±m arazileri ile zeytinlikler mevcut durumda. Proje alanÄ± Fethiye Devlet AvlaÄŸÄ± içerisindeyken sahada Türkiye'nin taraf olduÄŸu Avrupa'nÄ±n Yaban HayatÄ± ve DoÄŸal YaÅŸama OrtamlarÄ±nÄ±n KorunmasÄ± SözleÅŸmesi'ne göre Kesin koruma altÄ±na alÄ±nan canlÄ± türleri de bulunuyor. ÇED alanÄ±ndaki 2 bin 879 aÄŸaç KÄ±zÄ±lçam aÄŸacÄ± ise kesilecek.

SÄ°DYMA ANTÄ°K KENTÄ°NÄ°N DOÄžUSUNDA

Maden çÄ±karma iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda saatte 28 kilogram tozun havaya karÄ±ÅŸmasÄ± bekleniyor. Åžirket maden çÄ±karma iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan alan iyileÅŸtirmesi yapacaÄŸÄ±na dair taahhüt de bulunuyor. Proje sahasÄ±nÄ±n doÄŸusunda ise Sidyma Arkeolojik Sit AlanÄ± bulunuyor ancak söz konusu sit alanÄ±nÄ±n sahaya uzaklÄ±ÄŸÄ±na bilgi verilmiyor. ÇED süreci de tam olarak iÅŸletilmediÄŸi için madenin sit alanÄ±na olasÄ± etkilerine deÄŸinilmemiÅŸ.

'ÇED SÜRECÄ°NÄ°N Ä°ÅžLETÄ°LMEDEN KARARIN VERÄ°LMESÄ° DOÄžRU DEÄžÄ°L'

Verilen kararla ilgili Evrensel'e açÄ±klamada bulunan Arkeolog Ahmet Uhri, ÇED alanÄ±n uzaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu belirterek "TaÅŸ ocaklarÄ±nÄ±n çÄ±karacaÄŸÄ± toz, hakim rüzgar yönü ve iÅŸ makinelerinin geçiÅŸ sÄ±rasÄ±nda yaratacaÄŸÄ± etki etrafÄ±ndaki antik kentlere zarar verebilir. ÇED sürecinin iÅŸletilmeden bu kararÄ±n verilmesi doÄŸru deÄŸil. Daha önce de benzer durumlarda bilirkiÅŸi olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z incelemelerimizde antik kentlerin yakÄ±nlarÄ±na ocak yapÄ±lamayacaÄŸÄ±na dair karar verdik. Antik kenti sadece ortadaki arkeolojik kalÄ±ntÄ±larla ele almamak çevresi ile deÄŸerlendirmek gerekiyor. Bu ÇED dosyasÄ±nda ocaÄŸÄ±n antik kente olan uzaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve etkilerinin ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak olmasÄ± lazÄ±m" dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 22:51

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