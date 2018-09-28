Murat BardakÃ§Ä±'ya not: AÄŸaÃ§kakan neden aÄŸaÃ§kakandÄ±r?

Murat BardakÃ§Ä±, yazÄ±sÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼niversitelerin felsefe bÃ¶lÃ¼mlerine gitmemesine dolaylÄ± destek veriyor.

Adnan GÜMÜÅž

Murat BardakçÄ±; “AÄŸaçkakan ‘Felsefe Türkçesi’ni iÅŸitecek olsa hasedinden çatÄ±r çatÄ±r çatlar!” baÅŸlÄ±klÄ± 26 Eylül tarihli köÅŸe yazÄ±sÄ±nda, felsefeciler arasÄ±nda da çeviri ve yazÄ±larÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lÄ±rlÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiri konusu olan birkaç kiÅŸinin çeviri veya yazÄ±sÄ±ndan örnek vererek Türkçelerini eleÅŸtirmiÅŸ. Buraya kadar bir sorun yok. Bundan sonrasÄ± ise hem içerik hem mantÄ±k açÄ±sÄ±ndan ne yazÄ±k ki sorunlu bulunuyor, “felsefe” bölümlerinin kontenjanlarÄ±nÄ±n dolmayÄ±ÅŸÄ±ndan onlarÄ±n “gereksizlikleri” ile ilgili bir imada (çÄ±karÄ±mda) bulunuyor: “Üniversitelerin en iÅŸe yaramaz bölümünün bile kapanacak olmasÄ± tabii ki üzüntü verecek bir hadisedir ama maalesef söylemeden edemeyeceÄŸim: ÖÄŸrenciyi ‘ders’ niyetine böyle gevelemelere mahkûm olmaktan Allah korumuÅŸ Allah!”

BardakçÄ±; “iyi ki bu bölümlere öÄŸrenci raÄŸbet göstermiyor” imasÄ±nda bulunuyor, öÄŸrencilerin bu bölümlere gelmemesine dolaylÄ± destek veriyor.

YÄ±llardÄ±r fizik, kimya, matematik, istatistik bölümleri boÅŸ kalÄ±yor. Ziraat, jeoloji ve maden mühendislikleri gibi en temel mühendisliklere tercih yok gibi. Sanat bölümleri en az raÄŸbet gören bölümler arasÄ±nda. Bu sene felsefe bölümü kontenjanlarÄ± da dolmadÄ±. Tüm bu bölüm ve bilim dallarÄ±, matematik ve felsefe gereksiz mi? Tefecilik, borsada oynama, kolay yoldan para kazanma, geleneÄŸe iktidara oynama dÄ±ÅŸÄ±nda bilgi, bilim, felsefe, sanat, uzun erimli sosyal ve insani kalkÄ±nma, bilim ve teknoloji yatÄ±rÄ±mlarÄ± deÄŸersiz mi?

Bu sonuca kimler, hangi propaganda ve uygulamalar yol açÄ±yor?

Felsefe mezunlarÄ±nÄ±n temel çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±ndan biri eÄŸitim öÄŸretimdir. Liselerde psikoloji ve sosyoloji dersi zorunlu müfredattan çÄ±karÄ±ldÄ± (hiç psikoloji ve sosyoloji dersi görmemiÅŸ bir lise mezunu olabilir mi?). MEB önümüzdeki 5-10 yÄ±l felsefe öÄŸretmenine ihtiyaç duyulmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Hükümet ve YÖK herhangi bir fiziki ve akademik altyapÄ±yÄ± dikkate almaksÄ±zÄ±n sürekli tabela üniversitesi ve bölümler açtÄ±. Daha birkaç yÄ±llÄ±k bölümlere hem birinci hem ikinci öÄŸretime bol bol öÄŸrenci (yeni açÄ±lmÄ±ÅŸ bir bölüme 100-150) kontenjanÄ± verdi, hatta buna zorladÄ±. AçÄ±köÄŸretimi üçe çÄ±kardÄ± ve bol bol kontenjan tanÄ±dÄ±. ÖÄŸretmenlik sertifikalarÄ±nÄ±n herkese daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. BunlarÄ± ne yazÄ±k ki çoÄŸu kez oy getirmesi uÄŸruna yaptÄ± (öÄŸrenci veli kolayca diploma sertifika alsÄ±n diye yaptÄ±).

GeldiÄŸimiz nokta ortadadÄ±r. Gelinen bu noktadan benim de mensubu olduÄŸum akademik camia da ciddi olarak sorumludur, gerekli uyarÄ±larÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ± ve direnci göstermediÄŸi için sorumludur.

Ä°bn Sina’dan aktarÄ±rsak; felsefe doÄŸru bilginin, doÄŸru hükmün, doÄŸru eylemin en temel ÅŸartlarÄ±ndan birini oluÅŸturuyor. Bir toplumun doÄŸru bilgilenmesi ve bilinçli bir toplum olabilmesi için bilimsel bilgi ÅŸart bulunuyor. Bilgi bilim yoksa, felsefe (bilgi sevgisi, bilgi arayÄ±ÅŸÄ±) yoksa geriye propaganda, safsata ve cehalet kalÄ±r.

PISA sonuçlarÄ± eleÅŸtirel düÅŸünceden, felsefe ve sosyal bilimlerden, akÄ±l yürütmeden baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸumuzu (okuduÄŸumuzu anlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±), fen ve matematikten de döküldüÄŸümüzü ortaya koyuyordu. BardakçÄ±’nÄ±n yazÄ±sÄ± da neden bu halde olduÄŸumuza dair bir gösterge oluÅŸturuyor.

AÄŸaçkankan neden aÄŸaçkanandÄ±r, insanÄ± insan yapan hasletler nelerdir? AÄŸaçkakanÄ±n sivri gagalÄ± oluÅŸu veya böyle bir evrim geçirmesinde, kabuklarÄ±n altÄ±nda barÄ±nan tÄ±rtÄ±l ve böceklerle beslenmek için aÄŸaç kabuklarÄ±nÄ± gagalamasÄ±nda türsel özelliÄŸi olarak bir gariplik var mÄ±dÄ±r? Ä°nsanÄ±n aynÄ± zamanda felsefeye yönelmesindeki gariplik nedir? Felsefeye, bilime, sanata yönelmeyen bir kiÅŸi veya toplum hangi türe girer? Taksonomisi ne olur?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 19:47

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