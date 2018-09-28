Ankara Barosu: Devlet, hayvan cinayetlerine 'dur' demeli

Ankara Barosu Hayvan HaklarÄ± Koruma Kurulu, kentte artan hayvan cinayetlerine dikkat Ã§ekti ve 'Devlet bu ÅŸiddete dur demeli' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ankara Barosu Hayvan HaklarÄ± Koruma Kurulu, baÅŸkentte artan hayvan cinayetlerine dikkat çekerek, bu konuda devletin buna bir dur demesi gerektiÄŸini ifade etti.

Ankara Adliyesi önünde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan Ankara Barosu Hayvan HaklarÄ± Kurulu BaÅŸkanÄ± Fadime Eymir, son günlerde hayvanlara yönelik baÅŸkentte kimlikleri belirsiz kiÅŸilerce yapÄ±lan zehirlemeler hÄ±z kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Eymir, “Son yirmi gün içinde Çankaya Ä°lçesine baÄŸlÄ± ÇiÄŸdem mahallesinde ikisi anne 9 köpek ve onlarca güvercin, GaziosmanpaÅŸa mahallesi PapazÄ±n BaÄŸÄ±'nda 6 köpek, bir kirpi ve bir hamile kedi ve onlarca saksaÄŸan hunharca vahÅŸice eziyet edilerek aynÄ± ÅŸekilde göz bebekleri patlayarak can vermiÅŸlerdir. Türkiye’de bu tür hayvan katliamÄ±nÄ±n her gün onlarcasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± toplumuzda infiallere yol açmaktadÄ±r” dedi.

'SÄ°GARA Ä°ÇENLE HAYVANA EZÄ°YET EDEN BÄ°R TUTULUYOR'

HavanlarÄ± Koruma Kanunu'nun “Kabahatler Kanunu” kapsamÄ±nda olmasÄ± nedeniyle hayvanlara eziyet edenlerin mahkemede yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cüzi denilebilecek miktarda para cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KapalÄ± alanda sigara içenle hayvana eziyet edenin bir tutulduÄŸunu vurgulayan Eymir, hayvan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± için mevcut idüzenlemelerin hiçbir caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

DEVLET BU ÅžÄ°DDETE DUR DEMELÄ°

Bireysel baÅŸvurularÄ±nÄ±n takipsizlikle ya da faili hiç araÅŸtÄ±rÄ±lmadan genel aramaya gönderilerek sonuçsuz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Eymir, sonuçsuz bÄ±rakÄ±lan failleri bulunamayan suçlarda büyük artÄ±ÅŸ gözlendiÄŸini söyledi.

Eymir, “Devletin suçlarÄ± önleme yükümlüÄŸü ve görevi olmasÄ± nedeniyle 'hayvan öldüren insanda öldürür' gerçeÄŸinden yola çÄ±karak toplumda gittikçe artan ÅŸiddete bir dur denilmeli. Siyasiler seçim meydanlarÄ±ndan verdikleri sözleri tutmalÄ±, hayvanlarÄ±n yararÄ±na olacak suçlarÄ± önleyecek yasalarÄ± barolar ve STK'larÄ±n görüÅŸleri alÄ±narak acilen çÄ±karmalÄ±dÄ±r” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 19:39

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