Kayseriâ€™de 18 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n alÄ±nacaÄŸÄ± iÅŸe yÃ¼zlerce kiÅŸi baÅŸvuruda bulundu

Kayseriâ€™ye kurayla toplam 18 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n alÄ±nacaÄŸÄ± iÅŸ iÃ§in Ä°ÅžKUR Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸtu.

Ahmet AKARSU

Kayseri

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ülke genelinde hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplamda 5 bin 298 iÅŸçi alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Kayseri’ye toplam 18 hükümlü iÅŸçi alÄ±nacaÄŸÄ± bilgisi verildi. Buna raÄŸmen 18 kiÅŸinin kura ile seçileceÄŸi iÅŸe yüzlerce kiÅŸi baÅŸvuru yapÄ±yor.

BÄ°R UMUT DÄ°YE GELDÄ°K

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, “SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ± hizmet birimlerinde 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamÄ±nda Ä°ÅžKUR üzerinden ura usulü ile en az ilköÄŸretim düzeyinde 3 bin 591 sürekli iÅŸçi, 431 engelli iÅŸçi ve 1276 eski hükümlü iÅŸçi olmak üzere toplam 5 bin 298 sürekli iÅŸçi alÄ±nacaktÄ±r” açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Kayseri’de 18 kiÅŸinin kabul edileceÄŸi iÅŸe yüzlerce kiÅŸinin baÅŸvuru yapmasÄ± dikkat çekti. Kayseri Ä°ÅžKUR önünde uzun kuyruklar oluÅŸtu. Ä°smini vermeden gazetemize görüÅŸ veren bir vatandaÅŸ, “Ülkede iÅŸsizlik almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. ZamanÄ±nda bir hüküm yedik. Ä°ÅŸ bulmakta zorluk çektik. Bir umut ya bize çÄ±karsa diye geldik” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 19:31

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