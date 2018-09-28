Oyak Renault Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼: Ãœretim devam ediyor

Oyak Renault Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Antoine Aoun, 'Renault fabrikalarÄ±nda Ã¼retime ara verilmeyecek' dedi.

Oyak Renault’nun en baÅŸarÄ±lÄ± tedarikçilerini ödüllendirmek üzere gerçekleÅŸtirdiÄŸi “2018 yÄ±lÄ± Yan Sanayi BaÅŸarÄ± Ödülleri” toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸma yapan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ÅŸunlarÄ± söyledi: DünyanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 70 ülkesine ihracat yapan ÅŸirketimizde üretimimiz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z planlamalar doÄŸrultusunda devam ediyor. Åžu anda Oyak Renault fabrikalarÄ±nda üretime ara verilmesi gibi bir konu gündemimizde bulunmuyor. Oyak Renault önümüzdeki dönemde de yatÄ±rÄ±mlarÄ±na devam edecek ve Türkiye’nin ihracatÄ±nÄ± artÄ±racak yeni otomobil ve motor projelerinin gerçekleÅŸmesi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürecektir.

(Bursa/EVRENSEL)

Renault'ta cumartesileri Ã¼retim olmayacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 19:27

www.evrensel.net