Kilometre baÅŸÄ±na 10 lira tazminat

AYM, BaskÄ±n Oranâ€™Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ¼m tehditlerine dair soruÅŸturma makul sÃ¼rede tamamlanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'YaÅŸam hakkÄ± ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ihlal edildi' dedi.

Birkan BULUT

Ankara

Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. BaskÄ±n Oran’Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± ölüm tehditlerine iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturmanÄ±n makul sürede tamamlanmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle, yaÅŸam hakkÄ± ve ifade özgürlüÄŸünün ihlal edildiÄŸine karar verdi. BaskÄ±n Oran’Ä±n suç duyurusu Ankara, Ä°stanbul, Adana mahkemeleri arasÄ±nda 6 yÄ±lda 2 bin 770 km yol kat etti. AYM yÄ±lan hikayesine dönen soruÅŸturmaya iliÅŸkin Oran’a 27 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Prof. Dr. BaskÄ±n Oran, kendisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan “AzÄ±nlÄ±k HaklarÄ± ve Kültürel Haklar Raporu”nun ardÄ±ndan Agos Gazetesi’ne gönderilen bir e-posta ile tehdit edildi. 30 MayÄ±s 2008 tarihinde “...Hrant dan sonra ilk hedef BaskÄ±n Oran olacaktÄ±r. O pislik de ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r...” yazÄ±lÄ± mesaja Türt Ä°ntikam TugayÄ± imzasÄ± yer alÄ±yordu. BaskÄ±n Oran’Ä±n Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na yaptÄ±ÄŸÄ± suç duyurusundan birkaç ay sonra da “...Bizi devlete ÅŸikayet ederek elinize bir ÅŸey geçmez...bakÄ±n hala dÄ±ÅŸarÄ±dayÄ±z...” yazÄ±lÄ± e-postalarla ölüm tehditleri devam etti.

YILAN HÄ°KAYESÄ°NE DÖNDÜ

Ancak BaskÄ±n Oran’Ä±n Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na yaptÄ±ÄŸÄ± suç duyurusu, Ankara, Ä°stanbul Adana mahkemeleri arasÄ±nda gidip gelirken 2 bin 770 km yol kat etmek zorunda kaldÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Oran’Ä±n suç duyurusunu, Agos Gazetesi merkezinin Ä°stanbul’da olmasÄ± nedeniyle yetkisizlik kararÄ± vererek Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na gönderdi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise maillerin geldiÄŸi yer Mersin olduÄŸu için Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na gönderdi. Burada kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adana 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi de yetkisizlik kararÄ±yla tehdit mesajlarÄ±nÄ±n gönderildiÄŸi yer olduÄŸu için Ä°stanbul özel yetkili nöbetçi aÄŸÄ±r ceza mahkemesine gönderdi. Ä°stanbul 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi ise bu kez BaskÄ±n Oran’Ä±n tehdidi ikamet ettiÄŸi Ankara’da öÄŸrendiÄŸi için Ankara’ya gönderdi. ArdÄ±ndan Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, YargÄ±tay 5. Ceza Dairesi... Ankara 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi...

5 YILIN SONUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERÄ°YE BIRAKILDI

Sonunda Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi 19 KasÄ±m 2013 tarihinde sanÄ±ÄŸÄ±n açÄ±k ikrarÄ± ve emniyetin TÄ°T adlÄ± suç örgütünün varlÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden yazÄ±larÄ±nÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n piÅŸmanlÄ±k duygularÄ±nÄ± gözeterek 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verdi ama hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi. Karara yapÄ±lan itiraz ise Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan reddedildi.

SALDIRI OLMASA DA YAÅžAM HAKKI Ä°HLALÄ°

BaskÄ±n Oran ardÄ±ndan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baÅŸvuruda bulundu. 2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan baÅŸvuru karara baÄŸlandÄ±. AYM, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin DemirtaÅŸ kararÄ±na da atÄ±fta bulunarak; fiziksel bir saldÄ±rÄ± olmasa da tehdit olayÄ±nÄ±n yaÅŸam hakkÄ±na yönelik ciddi ve yakÄ±n bir tehlike olmasÄ±ndan dolayÄ± yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi. AyrÄ±ca BaskÄ±n Oran’a 27 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 20:40

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