SaÄŸlÄ±kÃ§Ä±lar: SaÄŸlÄ±k ihtiyacÄ± olanÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸmaya devam edeceÄŸiz

Cizreâ€™de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± esnasÄ±nda saÄŸlÄ±k koridoru aÃ§mak istedikleri iÃ§in yargÄ±lanan saÄŸlÄ±kÃ§Ä±lar hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Cizre’de sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± döneminde saÄŸlÄ±k koridoru açmak istedikleri için yargÄ±lanan saÄŸlÄ±kçÄ±lar ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Görevlerini yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen saÄŸlÄ±kçÄ±lar, “SaÄŸlÄ±k ihtiyacÄ± olanlarÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸmaya devam edeceÄŸiz” dedi.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesindeki “sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±” sÄ±rasÄ±nda kentte bulunan yaralÄ±lara saÄŸlÄ±k koridoru açmak isteyen 14 saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda, “örgüte üye olmak” ve “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddialarÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± görüldü. Mardin 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmaya, haklarÄ±nda dava açÄ±lan 13 saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± hazÄ±r bulundu. YargÄ±lanan Dr. Vahaç Alp ise, DiyarbakÄ±r Adliyesi’nden Ses ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. Çok sayÄ±da kitle örgütü temsilcisi ve HDP’li vekil duruÅŸmayÄ± izledi.

‘BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N ASLOLAN YAÅžAM HAKKIDIR’

Kimlik tespitinin ardÄ±ndan baÅŸlayan duruÅŸmada iddianamenin özeti mahkeme heyeti tarafÄ±ndan okundu. Ä°ddianamede, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n “örgütün talimatÄ± ile hareket ettikleri” iddia edildi. Daha sonra saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n savunmalarÄ±na geçildi. Ä°lk olarak savunma yapan Dr. Ä°ncilay ErdoÄŸan, “Bizim için aslolan yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n kendisidir” dedi. Dönemin CHP Milletvekili AytuÄŸ AtÄ±cÄ±’nÄ±n Meclis kürsüsünden konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±ya deÄŸinen ErdoÄŸan, ÅŸöyle devam etti: “Hekimleri yollara döken bu çaÄŸrÄ±lar olmuÅŸtur. Görevimizi yerine getirmek, saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ±n yerine getirilmesi için yola çÄ±ktÄ±k. Cizre’de de ambulanslar vardÄ± ancak yaralÄ±lara ulaÅŸmalarÄ± engelleniyordu. Tüm amacÄ±mÄ±z o saÄŸlÄ±k koridorunu açmak ve insanlarÄ± saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±na iletmekti. HastalarÄ± tedavi etmek suç ise, biz bu suçu Hipokrat’tan beri her zaman iÅŸliyoruz. Bundan sonra da saÄŸlÄ±k ihtiyacÄ± olanlarÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸmaya, dertlerine derman olmaya devam edeceÄŸiz. Biz bu ‘suç’u iÅŸlemek için ant içtik ve iÅŸlemeye devam edeceÄŸiz.”

‘BAÅžBAKAN ÇAÄžRILAR ÜZERÄ°NE AÇIKLAMA YAPTI’

SES Batman eski EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mustafa Yurtsever ise, “Ölüme karÅŸÄ± yaÅŸamÄ± savunan bir örgütün yöneticisi olarak Cizre’den yükselen bu sese kaygÄ±sÄ±z kalamazdÄ±k. ÇaÄŸrÄ± herhangi silahlÄ± bir örgütten deÄŸil, çaÄŸrÄ± Cizre’de mahsur kalanlar, legal alanda siyaset yaparak Meclis’te bulunan iki siyasi partinin milletvekillerinden geldi. Hatta dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu da bu çaÄŸrÄ±lar üzerine açÄ±klamalar yapmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. YaÅŸam hakkÄ±nÄ± savunduk ve orada yaralÄ± insanlara saÄŸlÄ±k hizmeti götürmek istedik. Bugün olsa yine yaparÄ±z.”

‘GÖREVÄ°MÄ°ZÄ° YAPTIK’

YargÄ±lananlardan biri olan Dr. Ömer Faruk Erin de, “Ä°ddianamede bizim ‘teröristleri’ kurtarmaya gittiÄŸimiz gibi bir ifade var. Biz yola çÄ±karken ne yapmak istediÄŸimiz ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde ilettik” dedi.

SES Genel KadÄ±n Sekreteri Selma Atabey de, “Bugün kutlanmasÄ± gereken bir ÅŸey iken, biz burada yargÄ±lanÄ±yoruz” dedi. Dr. ÇaÄŸla Demir ise, “Burada hekim olarak yaÅŸam hakkÄ±nÄ± savunduÄŸumuz için yargÄ±lanmamÄ±zÄ± kabul etmiyorum. YaptÄ±klarÄ±mÄ±z doÄŸruydu ve bundan sonra da insanlarÄ±n yaÅŸam hakkÄ± için mücadele etmeye devam edeceÄŸim” dedi. Daha sonra savunma yapan Dr. Halis Yerlikaya da, yaptÄ±klarÄ±nÄ±n meslek etik ve deÄŸerlerine uygun olduÄŸuna dikkat çekti. Dr. Nafiz KarahancÄ±, “Ankara’da 3 defa bombalÄ± saldÄ±rÄ± yaÅŸandÄ±. Günlerce görevimiz baÅŸÄ±nda kaldÄ±k. Ä°ddia ediyoruz ki 15 Temmuz gecesi de arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ile beraber yine yaralÄ±lara yardÄ±mcÄ± olanlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyorduk” dedi. Savunma yapan diÄŸer saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± da, yaptÄ±klarÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunu vurgulayarak, beraat talep etti.

DAVA ERTELENDÄ°

ArdÄ±ndan savcÄ±, Dr. Ömer Faruk Erin’e, “TTB’nin genel kurulunda bu yönde bir karar alÄ±ndÄ± mÄ±? SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bir soruÅŸturma açÄ±ldÄ± mÄ±” ÅŸeklinde bir soru yönetti. Erin, genel kurulda karar aldÄ±klarÄ±nÄ± ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± bir soruÅŸturma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SavcÄ±lÄ±k bunun üzerine ilgili hususlarÄ±n bakanlÄ±ÄŸa sorulmasÄ±nÄ± istedi.

Mahkeme heyeti, savcÄ±nÄ±n taleplerinin kabul ederek, saÄŸlÄ±kçÄ±lara üzerlerine atÄ±lÄ± diÄŸer suçlamalara dair savunma yapmalarÄ± için süre verilmesine karar verdi. DuruÅŸma 26 AralÄ±k tarihine ertelendi.

‘SAVCILIK ARAÅžTIRMA Ä°ÇERÄ°SÄ°NE BÄ°LE GÄ°RMEMÄ°Åž’

Avukatlar savunma yaptÄ±. Ä°lk olarak konuÅŸan Avukat Ziynet Özçelik, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bir araÅŸtÄ±rma içine girmediÄŸini söyledi. Özçelik, iddianamede yer alan iddialar hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± belirtti: “Sözde bir ihbarcÄ± var ve bu ihbarcÄ± bu bilgileri vermiÅŸ. SavcÄ± bey de bu nedenle soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸ. Kimdir bu ihbarcÄ±. Bu bilgileri nereden temin etmiÅŸ. Hepsi bir kenara, ceza muhakemesine göre savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ihbarcÄ±nÄ±n ifadesini almasÄ± gerekmez mi? Onu bile yapmamÄ±ÅŸ. Cizre’de 23 numaralÄ± bodrum için örgüt karargahÄ± olduÄŸu söylenmiÅŸ ama bir tespit yok. Örgütün talimatÄ± deniliyor, ama 23 numaralÄ± bodrumdaki insanlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± için dosyada bahsedilen örgütün talimatÄ± yok. Ankara’da 10 Ekim Ankara KatliamÄ± ile ilgili bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu insanlar hakkÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu davalar da dosyaya eklenmiÅŸ, ama hiç deÄŸinilmemiÅŸ.”

Temel insan hakkÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada yaÅŸam hakkÄ±nÄ± savunan kiÅŸiler hakkÄ±nda beraat verilmesi gerektiÄŸine dikkat çeken Özçelik, devamla ÅŸunlarÄ± söyledi: “Gezi eylemleri sÄ±rasÄ±nda da benzer bir dava açÄ±lmak istendi. Ancak dava kabul edilmedi. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n görevine atÄ±f yapÄ±ldÄ±. KeÅŸke Cizre’de de bu koridor açÄ±labilseydi. Ancak açÄ±lmadÄ±.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 19:02

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