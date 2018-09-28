Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasuâ€™ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± iÃ§in suÃ§ duyurusu

EskiÅŸehir'de avukatlar Heval YÄ±ldÄ±z Karasu'ya yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ± iÃ§in suÃ§ duyurusunda bulunuldu: SaldÄ±rÄ± adalet mÃ¼cadelemize gÃ¶zdaÄŸÄ±dÄ±r

EskiÅŸehir’de Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasu’nun ofisine yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± protesto etmek için avukatlar adliye önünde buluÅŸtu. YapÄ±lan açÄ±klamada “Bu saldÄ±rÄ± toplumsal davalardaki adalet mücadelesine gözdaÄŸÄ±dÄ±r” denildi.

Emek Partisi üyesi Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasu’nun ofisinin bulunduÄŸu binaya yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ± EskiÅŸehir Adliyesi önünde avukatlar tarafÄ±ndan protesto edildi. Adliye önündeki açÄ±klamaya Sakarya Barosu BaÅŸkanÄ± Zafer Kazan, Bursa Barosu BaÅŸkanÄ± Gürkan Altun, Ä°stanbul Eski Milletvekili ve EMEP MYK Üyesi Avukat Levent Tüzel, ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular Grubu, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar, KatÄ±lÄ±mcÄ± Avukatlar, ÇHD, Demokrasi Ä°çin Hukukçular, Hukukta Sol TavÄ±r DerneÄŸi, Kartal Hukukçular DerneÄŸi, Sosyal Hukuk, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, Toplumsal Hukukçular ve Ä°stanbul Barosundan avukatlar katÄ±ldÄ±.

‘SALDIRI MÜCADELEMÄ°ZÄ° ENGELLEYEMEYECEK’

SaldÄ±rganlarÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için tüm hukuki giriÅŸimlerde bulunacaklarÄ±nÄ± söyleyen Avukat Mustafa SöÄŸütlü, “Bu saldÄ±rÄ±, demokrasi güçlerine ve savunma avukatlarÄ±na yönelik siyasi iktidarÄ±n ve birtakÄ±m karanlÄ±k güç odaklarÄ±nÄ±n pervasÄ±zca saldÄ±rÄ±larÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸildir. Bu saldÄ±rÄ± meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n EskiÅŸehir Barosu Ä°nsan HaklarÄ± komisyonu, KadÄ±n HaklarÄ± Komisyonu nezdinde yürüttüÄŸü hak mücadelesine, 10 Ekim katliamÄ±, Ali Ä°smail Korkmaz davalarÄ± baÅŸta olmak üzere toplumsal davalardaki adalet mücadelesine gözdaÄŸÄ±dÄ±r. Tetikçilerin ardÄ±ndan karanlÄ±k güçleri iyi bilmelidir ki bu saldÄ±rÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ve bizlerin emekçiler, ezilenler için hukuk, adalet, demokrasi mücadelesini engelleyemeyecektir” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

KAZAN: BU SALDIRI EÅžKIYALIKTIR

SaldÄ±rÄ±yÄ± ‘eÅŸkÄ±yalÄ±k’ olarak nitelendiren Sakarya Barosu BaÅŸkanÄ± Zafer Kazan, “Hukuku ve hukukçuyu savunmak için, ülkedeki huzur ve adaleti tesis etmenin ne demek olduÄŸunu belki ifade etmek için bir aradayÄ±z. Dilerim ki bu birliktelik eÅŸkÄ±yalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± hukukun duruÅŸunu daha güçlensin. YapÄ±lan iÅŸ tam bir eÅŸkÄ±yalÄ±ktÄ±r. Hukuk düzenini yÄ±kmaya yönelik bir eÅŸkÄ±yalÄ±ktÄ±r. Bir avukatÄ±n bürosuna saldÄ±rÄ±nÄ±n hiçbir nedeni gerekçesi olamaz. Zira eÅŸkÄ±yalÄ±ÄŸÄ±n da gerekçesi olamaz. YÄ±kÄ±m üzerine odaklanan faÅŸist zihinlerin, beyinlerin insanlÄ±k düÅŸmanÄ±, insani deÄŸerler düÅŸmanÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n bir amacÄ±, meÅŸru bir hedefi olamaz. DolayÄ±sÄ±yla bugün eÅŸkÄ±yalÄ±ÄŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda hukukçular var demek için bir aradayÄ±z. Huzurumuzu korumak bu tür saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda kim var ise ortaya çÄ±kartmakla mükellefiz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘FAÄ°LLER YARGI ÖNÜNE ÇIKARILSIN’

SaldÄ±rganlarÄ±n bir an önce yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Kazan, “BaÅŸta EskiÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, EskiÅŸehir Emniyet MüdürlüÄŸü’ne, ValiliÄŸe büyük bir sorumluluk düÅŸüyor. Bu eÅŸkÄ±yalÄ±ÄŸÄ± yapanlar, nereden güç almÄ±ÅŸlardÄ±r? Nereden talimat almÄ±ÅŸlardÄ±r? Bunlar ortaya çÄ±karÄ±lmalÄ±. Böylesine vahim bir saldÄ±rÄ± hepimize yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, hukuka karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla faillerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± bundan sonraki saldÄ±rÄ±larÄ±n önüne geçilebilmesi için çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu eÅŸkÄ±yalar bir an önce bulunup yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lsÄ±n ve arkasÄ±ndaki güçler ortaya çÄ±karÄ±lsÄ±n” diye konuÅŸtu. AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan avukatlar, savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundu. (EskiÅŸehir/EVRENSEL)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 16:13

www.evrensel.net