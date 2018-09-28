â€˜Dolar 7.15â€™ dediÄŸi iÃ§in tutuklanan Ä°dris Ä°lhan iÃ§in itiraz edildi

Sosyal medya hesabÄ±ndan 'Dolar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in batmÄ±yoruz, battÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in dolar yÃ¼kseliyor' diye yazan HDP'li Ä°dris Ä°lhanâ€™Ä±n tutukluluÄŸuna itiraz edildi

Siirt'te yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ± sÄ±rasÄ±nda 25 Eylül tarihinde gözaltÄ±na alÄ±nan HDP Ä°l Genel Meclis Üyesi Ä°dris Ä°lhan, sosyal medya hesabÄ±ndan “Dolar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için batmÄ±yoruz, battÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için dolar yükseliyor. Dolar 7.15” diye yazdÄ±ÄŸÄ± için “Sermaye PiyasasÄ± Kanunu’na muhalefet” ve “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla 26 Eylül’de sevk edildiÄŸi adliyede tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°lhan’Ä±n tutuklanmasÄ±na tepkiler sürerken, avukatlar, Ä°lhan’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için bir üst mahkemeye itiraz etti. Mahkemenin önümüzdeki günlerde itiraza iliÅŸkin bir karar vermesi bekleniyor.

SAVCI GERÄ° ATIM ATTI

Bu arada konunun basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer bulmasÄ± üzerine iki ayrÄ± suçtan tutuklama talep eden savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n da mahkemeye baÅŸvurarak, Ä°lhan hakkÄ±nda “Sermaye PiyasasÄ± Kanunu’na muhalefetten” verilen tutuklama kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi belirtildi. (MA)

â€˜BattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in dolar yÃ¼kseliyorâ€™ paylaÅŸÄ±mÄ±na tutuklama

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 15:49

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